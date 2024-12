Flick: "No estamos contentos con la situación actual y enfrente tenemos al mejor equipo del momento"

Hansi Flick reconoce que su equipo no está en el mejor momento de la temporada.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido que en el vestuario no están satisfechos con la mala racha de resultados en LaLiga EA Sports, pero ha reiterado que lucharán "hasta el final" por el título y que, este sábado contra el Atlético de Madrid, confían en ganar el "partidazo" igual que superaron al Real Madrid o al Bayern de Múnich, otros grandes equipos a los que equipara con el conjunto de Simeone.

"Hemos perdido grandes jugadores y solo fichamos a Olmo y Pau Víctor. El equipo está creciendo mucho y al final no estamos contentos con la situación del club pero lucharemos hasta el final. No es fácil, pero queremos ganar todos los títulos y esto empieza por ganar al Atlético de Madrid", comentó en rueda de prensa. "Somos líderes en LaLiga y segundos en la 'Champions', no estamos mal", matizó

"Lo que puedo sentir en la ciudad, con los aficionados, es que están con el equipo. El equipo lo está haciendo bien, han mejorado muchísimo, no estamos contentos con la actual situación, pero vamos a luchar hasta el final de temporada. Queremos ganar títulos, pero sabemos que no es fácil. Lucharemos en cada partido y empezaremos mañana", añadió.

Flick no esconde que su equipo está ante una trampa, un duelo contra un Atlético de Madrid que, con 11 partidos seguidos ganados entre todas las competiciones, está a dos triunfos de su mejor racha histórica. "Es un momento álgido para todos, y enfrente tenemos al mejor equipo del momento, han ganado once veces consecutivamente. Un 'partidazo' duro pero bonito, y estamos preparados", aseguró.

EFE El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante la rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Joan Gamper

"Perdimos algunos puntos, fue duro el ultimo partido contra el Leganés y también contra Las Palmas, debíamos ganar estos partidos pero un respeto para ellos. En fútbol, quien comete menos errores, gana. Mañana es otro partido, tenemos un equipo joven, bueno, tenemos que mejorar y estar luchando al final de la temporada. Es lo que haremos. Queremos conseguir grandes cosas, los objetivos, pero sabemos que no será fácil. Debemos empezar mañana a luchar para ganar al Atlético, contra grandes equipos lo hemos hecho bien y espero que lo hagamos mañana", comentó.

Y afrontan este choque, en un cara a cara directo por el liderato, sin Lamine Yamal. "Debemos aceptar que está lesionado y que no podrá jugar, lo hará otro jugador. Tenemos diferentes opciones, la decisión aún no está tomada. Tenemos que esperar", comentó.

EFE Lamine Yamal, junto a Marcus Sorg, en el momento en que se retira del Barcelona-Leganés, por problemas físicos

Del rival destacó su idea de juego, fruto de la intensidad que le mete su técnico, Diego Pablo Simeone. "Más de 700 partidos con el Atlético es algo increíble. Ha hecho un trabajo fantástico, le tengo sumo respeto. Me gustan sus emociones. Y su equipo es lo mismo, como él. Le respeto, está haciendo un gran trabajo. Llevar esta racha de victorias es increíble pero no cambia nada; mañana queremos ganar", apuntó.