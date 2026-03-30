Se filtra el nuevo escudo del Olympique de Marsella

El periódico francés 'La Provence' informó de que el Olympique de Marsella presentará un nuevo escudo el próximo 8 de abril, durante una gala benéfica.

La iniciativa ha partido del presidente del club, quien encargó un escudo acorde a una imagen más moderna. Por lo que detalla el diario 'L'Equipe', hubo cierto debate sobre mantener o no la estrella y el lema 'Droit au but', que finalmente aparecerán en el nuevo diseño.

El club marsellés lleva doce escudos diferentes desde su fundación, en 1899. El actual data de 2004, y 22 años después se producirá el décimotercer resideño, que ha sido filtrado por el famoso portal 'Footy Headlines'.

La nueva imagen se asemeja ligeramente a la versión del escudo que llevó el club entre 1935 y 1972, en el que la letra 'eme' estaba completamente dentro de la 'o'. Además, la grafía de la 'm' se adapta mejor a la circunferencia de la letra exterior, aportando un estilo más contemporáneo.