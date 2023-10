La FIFA desvela el posible calendario del Mundial 2030

El pasado miércoles la FIFA anunció que España, Portugal y Marruecos organizarán el Mundial 2030. Además, el máximo organismo del fútbol también anunció que Argentina, Uruguay y Paraguay acogerían los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones. Y este viernes nuestra compañera Arancha Rodríguez ha informado del posible calendario para la cita.

La noticia fue una sorpresa porque es el primer campeonato que se disputará en tres continentes diferentes y en seis países distintos.

Following extensive consultation with all confederations, the FIFA Council took key decisions in relation to the bidding and hosting of the 2030 and 2034 editions of the FIFA World Cup. Here are some frequently asked questions ?? https://t.co/5fjF4a8Ia4pic.twitter.com/reqJ1u2lC0