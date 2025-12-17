El fichaje internacional de Las Palmas para buscar el regreso a Primera

La UD Las Palmas ha fichado al internacional colombiano Nicolás Benedetti por lo que resta de la presente temporada en LaLiga en Segunda División, y opción a cuatro campañas más, informó este miércoles el club canario.

Nicolás Benedetti Roa, de 28 años, llega libre y puede jugar en las tres posiciones de ataque "aunque su mejor rendimiento llega como segunda punta o mediapunta", y destaca "por su calidad técnica, creatividad y capacidad para llegar al área, siendo un futbolista con talento y visión de juego que aporta claridad en el último tercio del campo", según destaca el club isleño en su comunicado.

El nuevo futbolista del conjunto grancanario, internacional absoluto con Colombia, tiene previsto pasar el reconocimiento médico este jueves en el Hospital Perpetuo Socorro de la capital grancanaria, y a continuación será presentado en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco.

Benedetti cuenta con 1 partido internacional. Su debut fue en un amistoso contra Argentina el 11 de septiembre de 2018, donde ingresó como sustituto de Juan Fernando Quintero, bajo la dirección interina de Arturo Reyes.

No ha vuelto a ser convocado desde entonces, aunque ha expresado públicamente su deseo de regresar, especialmente con miras al Mundial 2026.

Participó en la Selección Colombia Sub-23, destacando en el Torneo Preolímpico Sudamericano 2020, donde fue una de las figuras hasta que sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior y menisco en un partido contra Uruguay.

Clubes de Nicolás Benedetti

Deportivo Cali

: Inició su carrera profesional en 2015 con este equipo colombiano, donde jugó hasta 2019 y se convirtió en una pieza fundamental antes de dar el salto internacional.

Club América

En 2019, se trasladó a México para jugar con el Club América. Su paso por este club estuvo marcado por altibajos y lesiones, aunque ganó la Copa MX y el Campeón de Campeones.

Mazatlán FC

En 2021 fue cedido a este equipo, y tras un breve regreso al América, se unió de forma permanente en 2022. En Mazatlán encontró la continuidad que esperaba y logró consolidarse en la Liga MX.