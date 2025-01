La FIA despide al mayor enemigo de Fernando Alonso: "Las labores de comisario no son compatibles con las de analista"

Fernando Alonso podrá respirar un poco más tranquilo cuando arranque el Mundial 2025 de Fórmula 1. Cuando el 16 de marzo el asturiano se suba a su Aston Martin y arranque en Albert Park el GP de Australia no contará con responsabilidad en el paddock, el expiloto británico Johnny Herbert, uno de sus grandes enemigos.

Y es que Herbert no seguirá prestando servicio a la FIA en su figura de 'piloto comisario' la próxima temporada, tal y como ha confirmado en un comunicado el organismo. El británico compaginaba su labor en las carreras con la de analista en Sky. Una vertiente que se contraponía y que no le impedía dedicar perlas a los pilotos a los que luego debía juzgar sobre la pista.

Parece que esa ha sido la razón de la FIA para cesarle de sus actividades. Aunque aseguran que se trata de un acuerdo mutuo, en el documento aparece una frase en la que se alude a "las labores de comisario no compatibles a las de analista".

la mala relación con alonso

Un Herbert que ha tenido en el punto de mira en numerosas ocasiones a Fernando Alonso al que ha llegado a llamar "frustrado" y que recientemente ha dejado patente su predilección por Lewis Hamilton en lugar del asturiano con el que tiene una mala relación desde 2016.

Ese año, en el GP de Australia, Fernando Alonso sufrió un fuerte accidente con su McLaren-Honda tras chocar con el Haas de Esteban Gutiérrez. El español intentó adelantar al mexicano que cerró la puerta y acabó impactando con una valla, destrozando el MP4-31 y pasando por el hospital con dos costillas rotas y un neumotórax. Herbert pidió su retirada y Alonso no se mordió la lengua: "No me retiro, el campeón soy yo. Tú no ganaste y por eso acabaste de comentarista".

En el último GP de Australia las cosas fueron a mayores. Herbert ejerciendo de piloto comisario tomó una decisión que pareció más influenciada por su mala relación con Alonso que por lo que en realidad pasó en pista. George Russell intentó adelantar al español sin éxito y acabó accidentándose. Mercedes culpó al asturiano de haber frenado mucho antes de lo normal y la FIA, con Herbert como cabecilla, castigó por conducción errática a Alonso. La sanción fue polémica por su dureza: tres puntos de licencia y 20 segundos.