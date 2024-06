Fernando Alonso, muy claro sobre Aston Martin: "Es el momento de poner cosas en la pista y no prometer nada"

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la victoria en el Gran Premio de España, décima cita del Mundial, para engordar su condición de favorito a un cuarto título seguido, mientras los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron sexto y duodécimo, respectivamente.

El propio piloto asturiano fue muy contundente con la situación que atraviesa su escuderia: "Espero las mejoras, pero también las esperamos el año pasado y al principio de este"

"Es el momento de poner cosas en la pista y no prometer nada", responde muy tajante Alonso durante su atención a los medios después del Gran Premio de España.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por otro lado, el doble campeón del mundo también analizó su 12º puesto en la carrera de Barcelona y así lo ve en declaraciones a Dazn: "Lo peor es no tener ritmo. Barcelona no te miente, en 66 vueltas acabas donde tienes que acabar" .

"Esto es todo lo que hay. Pone un poco en valor la crono de ayer, que ya decíamos que teníamos que estar muy contentos por salir el once; porque creíamos que íbamos a estar luchando por la Q1. Y en la carrera hemos visto que igual ésa era nuestra posición. Hemos sufrido todo el fin de semana, sabíamos que iba a ser un circuito difícil para nosotros. Lo ha sido en cada práctica; y ahora, en carrera, también", añadió.

"Cuando no tienes 'grip', deslizas más y desgastas más los neumáticos, así que hay una espiral que no sales de ella: no tienes ritmo y, encima, gastas más los neumáticos. Ha sido una carrera muy larga para nosotros", afirmó Fernando, de 42 años, con 106 podios en la categoría reina, siete de ellos en esta pista.

A pesar de este mal momento que atreviesa Alonso y Aston Martin, el asturiano quiere ser optimista de cara al futuro: "Hay un ambiente de más confianza sobre lo que se está haciendo ahora, eso es lo más positivo que veo de cara al futuro".

"Quizá como hoy, luchando por puntuar; o incluso sin puntuar. Pero aprendiendo cosas importantes en el coche. Y cuando lleguen tiempo mejores, intentar disfrutarlo y no cometer errores", añadió Alonso este domingo en Barcelona.