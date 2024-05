Félix Garreta rompe su silencio tras salir del coma

El jugador del Amorebieta cedido por el Betis Félix Martí Garreta, que estuvo en coma inducido tras un accidente doméstico y abandonó la UCI hace seis días, ha manifestado que se encuentra "en buenas condiciones, aunque ahora comienza un largo proceso de recuperación".

Garreta entró en coma inducido en un hospital como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico que se produjo al sufrir un accidente doméstico que obligó a su hospitalización y, desde la planta en la que se encuentra, ha expresado en su redes su "más sincero agradecimiento por los mensajes y las muestras de cariño" que ha recibido.

Félix Garreta, jugador del Amorebieta cedido por el Betis, ingresado en la UCI en coma inducido Canal Sur informó este jueves del estado de salud del central que ha disputado esta temporada 33 partidos con el conjunto vasco. 09 may 2024 - 21:10

?? Carta de @Felixgarreta, jugador de la @SDAmorebieta, tras salir del coma inducido



???? "Me encuentro en buenas condiciones, aunque ahora comienza un largo proceso de recuperación"



???? "Estoy deseando volver a compartir momentos inolvidables en el fútbol"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/MAKOsM0raH — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 29, 2024

"Vuestro apoyo ha sido fundamental y me ha dado una fuerza inmensa para seguir luchando. Me alegra comunicaros que me encuentro en buenas condiciones aunque ahora comienza un largo periodo de recuperación. Como os podéis imaginar, deseando veros de nuevo y volver a compartir momentos inolvidables en el fútbol. Muchas gracias por todo", señala el zaguero

Félix Martí Garreta, central que también se adapta al lateral izquierdo, llegó a la cantera del Betis la temporada 2020-2021 procedente del Damm barcelonés y fue promocionando hasta debutar la pasada campaña con el primer equipo, al disputar el partido completo ante el Athletic Club en el Benito Villamarín, de la jornada 15 de LaLiga EA Sports.

Además, también jugó cuatro minutos en el partido de la tercera ronda de la Copa del Rey 2022/2023 ante el CD Ibiza. El defensa barcelonés era un fijo en el once del Betis Deportivo y participó con la selección española sub-19, junto a Dani Pérez y Assane Diao, en el Europeo de esta categoría, hasta que el pasado verano apostó por irse cedido al Amorebieta.

En el conjunto vizcaíno es titular indiscutible, al sumar 33 encuentros (31 de Liga en Segunda División) con cuatro goles marcados y una asistencia, y, por su buen rendimiento en el Amorebieta, la idea del club bético es que realice este verano la pretemporada a las órdenes de su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini.