Fallece Ferrán Martorell, expresidente del RCD Espanyol en 1989

El RCD Espanyol ha informado este lunes del fallecimiento a los 84 años de Ferrán Martorell, expresidente del club perico en 1989.

Martorell ocupaba el cargo de vicepresidente cuando se hizo con las riendas del club, tras la dimisión de Antonio Baró Armengol, quien presentó la dimisión tras consumarse el descenso a Segunda División en la temporada 1988-1989.

Ferrán Martorell estuvo en calidad de presidente hasta la convocatoria de elecciones ese mismo año.

El Espanyol le ha querido recordar con un sentido mensaje difundido en sus redes sociales: "El RCD Espanyol lamenta profundamente la pérdida de Ferran Martorell quien fue presidente del Club y directivo en las juntas de Manuel Meler y Antoni Baró. Su compromiso, dedicación y amor por nuestros colores han dejado una impronta imborrable en la historia de la entidad. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Descanse en paz."