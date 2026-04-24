Fallece un excompañero de Pogacar en Oviedo tras infectársele una herida de una caída

El mundo del ciclismo se ha teñido de luto este viernes por el fallecimiento del colombiano Cristian Camilo Muñoz Lancheros, corredor del Nu Colombia. El cafetero, de 30 años, falleció en un hospital de Oviedo donde permanecía ingresado desde hace unos días mientras su equipo participaba en la Vuelta a Asturias, de la que ya se han retirado.

Cristian Camilo sufrió una caída el pasado sábado en el Tour de Jura, prueba del calendario francés, que le provocó una herida en la rodilla izquierda y de la que fue atendido tras la prueba. Sin embargo, el golpe derivó en unas “complicaciones médicas” que le obligaron a ser “nuevamente valorado en una clínica” en Oviedo “donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada”.

Sin embargo, “en las últimas horas su evolución clínica se complicó y, pese a todos los esfuerzos del equipo médico, falleció en la mañana de este viernes”. Todo el pelotón se ha volcado con su equipo, el Nu Colombia y ha querido mostrarles su apoyo. Como ciclista militó en el UAE Team entre 2019 y 2021 donde fue compañero de Tadej Pogacar, aunque no logró ningún resultado destacado.