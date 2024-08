La extrovertida felicitación del padre de Camello a su hijo: "Viva la madre que te parió"

A Sergio Camello no se le esperaba. Ni en la convocatoria ni mucho menos siendo el héroe de España en toda una final de los Juegos Olímpicos. Pero apareció en la prórroga con un doblete, definiendo en el mano a mano con maestría y acabando con una sequía para España de 32 años.

Los integrantes de la selección española olímpica de fútbol reaccionan al oro en Tiempo de Juego Juanlu, Miranda, Cubarsí, Arnau y Santi Denia han hablado con Andrea Peláez y Heri Frade para valorar el torneo olímpico que ha hecho la selección durante estas dos semanas.

Sergio Camello atendía al micrófono de Andrea Peláez con la medalla de oro ya al cuello y no ocultaba su satisfacción por el triunfo. Un Camello que después del año complicado que ha pasado en el Rayo Vallecano señalaba que "el fútbol es así de caprichoso. Ha sido un año duro, que el balón no ha querido entrar, pero no he dejado de trabajar".

"Aquí ha pasado lo mismo, estuve en la grada muchos partidos. Pude jugar 1 y perdimos, la gente ya dudaba. No sé el por qué, pero ha querido que sea yo y soy el tío más feliz del mundo", añadía el héroe español.

Después de esa primera pregunta, Camello habló con Manolo Lama y confesó que "jamás" había soñado con un día como este: "Yo solo soñaba con ser futbolista, después del año que he tenido y lo duro que ha sido no daba mucho por entrar en la convocatoria".

Santi Denia

Camello además reconoció que el seleccionador Santi Denia "siempre ha confiando en mí, me lo ha hecho ver, ha hecho que estuviera preparado para este momento".

PARIS, 09/08/2024.- El entrenador español, Santi Denia, durante la entrega de la medalla de oro a su equipo, junto al entrenador francés Thierry Henry en la final de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 que Francia y España han disutado este viernes en el Parc des Princes, de Paris . EFE/ Juanjo Martin

Dentro de esa entrevista en el micrófono de Tiempo de Juego, el delantero desveló que Santi Denia le dijo ayer "que había soñado que el gol que nos daba el oro lo marcaba yo, es verídico, y se ha hecho realidad".

Familia

Un papel fundamental en la carrera de Camello ha sido su familia y así recordaba el jugador cómo fueron sus inicios junto con su hermano: "Éramos los últimos en salir de la ducha, siempre éramos muy presumidos, cuatro horas esperando al menos estaba mi padre. Esta medalla tiene un cacho de todo eso que han hecho mis padres y todas las dudas que han podido ver por el camino".

Su padre pudo felicitar a su hijo en directo en Tiempo de Juego y lo primero que le dijo fue: "Viva la madre que te parió que la tengo aquí al lado".

"Detrás de un futbolista también hay sufrimiento de la familia, sacrificio", añadió el padre del campeón olímpico.

Camello no veía puerta desde el 17 de marzo. Y casi cinco meses después rompió la sequía en el mejor escenario posible, para darle a España un oro olímpico.

El primero, en el minuto 100 con una picada por encima del guardameta francés Guillaume Restes, de pura clase; una definición que repitió ya en el 121 para certificar el oro de España.

