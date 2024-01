La imagen viral de Vinicius en el derbi: "Soy muy bueno"

El Atlético de Madrid se llevó el segundo derbi del mes ante el Real Madrid en la prórroga del enfrentamiento de los octavos de final de la Copa del Rey. Los colchoneros se llevaron la revancha tras haber perdido contra los blancos en la semifinal de la Supercopa de España. Un gran partido que estuvo muy igualado en todo momento con idas y venidas en el marcador, que acabó llevando Joselu a los 30 minutos extras. En esta ocasión un brillante Griezmann y el tanto decisivo de Riquelme le dio el triunfo a los colchoneros.

Imagen del vídeo viral de Vinicius con las manos en la cara en el derbi de la Copa del Rey.





Vinicius comenzó el partido muy intenso y a un buen nivel, pero el brasileño se fue saliendo del partido poco a poco y protagonizó varios 'enganchones' a lo largo del encuentro. El siete del Real Madrid aparece en un vídeo viral, en la que tras meter un centro que no puede llegar a rematar Joselu, se llevó las manos a la cara y dijo "soy muy bueno". Una vez continúa la jugada, esta acaba en el gol de Griezmann.

Vinicius y el banquillo del Atlético de Madrid en el derbi de la Copa del Rey.





Al margen de esa acción, el delantero se encaró en varias ocasiones. Una primera con Rodrigo De Paul, en la que le muestra el escudo del Real Madrid. La segunda fue con el banquillo del conjunto colchonero y, más en en concreto, con el 'Cholo' Simeone, al que le acaban enseñando la tarjeta amarilla.

Curiosamente todo sucedió apenas cuatro días después de que tras la final de la Supercopa de España, en la que el brasileño marcó tres goles, afirmara "yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo porque va a salir en la prensa. Intento estar tranquilo y centrado en el partido, pero a veces no soy sólo yo. No soy un santo, a veces hablo demasiado, hago regates que no se deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, dar ejemplo a los niños".