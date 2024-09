La explicación de Emilio Pérez de Rozas a las rotaciones de Hansi Flick en Pamplona: "Son unos paranoicos"

El Barcelona ha sufrido su primera derrota de la temporada en Pamplona. Antes del derbi madrileño de este domingo, los de Hansi Flick han perdido su invicto en LaLiga tras caer contra Osasuna por 4-2 en un partido en el que han sobresalido las actuaciones de Budimir y Bryan Zaragoza. Pese al tropiezo los azulgranas se mantendrán como líderes, aunque pueden ver reducida su ventaja hasta un solo punto si el Real Madrid vence en el Metropolitano.

La pérdida del invicto

Hasta la visita a El Sadar los de Hansi Flick llevaban 7 de 7 en LaLiga y registraban 21 puntos en la clasificación. Además, solo habían recibido 5 goles en esos siete encuentros. Sin embargo, este sábado todo ha salido cruz para un equipo que se marchó perdiendo 2-0 al encuentro y que pese a acortar distancias por mediación de Pau Víctor volvió a encajar otros dos tantos en la segunda mitad que Lamine Yamal maquilló al final.

Una derrota sin paliativos con Budimir, con un doblete, y Bryan Zaragoza, un gol y una asistencia, como villanos y en la que el Barcelona ha mostrado su peor cara de la temporada. Frágil en defensa ha encajado en los tres primeros disparos a portería y solo Koundé ha dado la cara en ataque con Lewandowski desaparecido ante la falta de balones.

EFE Budimir celebra su primer gol al Barcelona.

Rotaciones de Hansi Flick

Anunció Hansi Flick este viernes en rueda de prensa que haría rotaciones en El Sadar, pero no de sus hombres más experimentados: confirmó a Lewandowski y Raphinha en el once, pero a la hora de la verdad dejó al brasileño en el banquillo. Junto al extremo también se quedó en el banco de inicio Lamine Yamal.

Y es que el alemán cuenta con una plantilla muy corta y joven. Las lesiones de pesos pesados como De Jong, Christensen, Araujo, Dani Olmo, Ter Stegen, Gavi, Fermín… obligan al técnico a rotar y repartir esfuerzos y este sábado en Pamplona no fue menos. Pensó más en el choque del martes ante el Young Boys en Champions League y apostó en el once por jugadores como Pau Víctor, Sergi Domínguez, Gerard Martín, Ferran Torres y Pablo Torres, habituales suplentes. La jugada no le ha salido bien.

¿Por qué ha habido tantas rotaciones?

En Tiempo de Juego se ha sacado a debate la cuestión de las rotaciones de Hansi Flick y Miguel Rico ha explicado por qué el germano se ha visto obligado a realizar tantas y tan importantes en Pamplona: “El Barcelona ha cimentado esta ventaja que lleva en LaLiga en un esfuerzo físico colectivo impresionante que le ha llevado a ser más fuerte que todos sus rivales y la plantilla ha llegado a Pamplona justa”, ha afirmado.

Luego ha desvelado que hay “muchos jugadores en lo que llaman la línea naranja, que es estar advertidos de lesión”. El periodista cree que eso ha influido en la alineación que Flick ha presentado en El Sadar, ya que tanto el alemán como su staff técnico son muy creyentes en cuestiones de datos. “No ha jugado el mejor equipo que podía presentar el Barcelona, si no el equipo mejor físicamente que podría presentar”.

EFE Hansi Flick, en el banquillo de El Sadar este sábado en Pamplona.

Emilio Pérez de Rozas ha añadido que le han recomendado al entrenador hacer rotaciones cuando las podían haber aplazado para el martes porque son “unos paranoicos de la medición y del esfuerzo”. “Para los culés habría sido una satisfacción llegar al derbi madrileño con pleno de puntos y presionado a ambos”, ha sentenciado.

