Flick: "¿Por qué Iñaki Peña no puede jugar de titular toda la temporada?"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró que el portero Iñaki Peña puede ser titular lo que resta de temporada, por la lesión de gravedad de Marc-André ter Stegen, y no confirmó que estén en busca de firmar otro guardameta, además de asegurar antes del importante partido en Pamplona ante Osasuna que sus jugadores creen en su proyecto y filosofía de entrenamiento y juego.

"Puede ser que Iñaki Peña sea titular toda la temporada, ¿por qué no? Está trabajando bien, dejó la portería a cero y es muy bueno para su confianza. ¿Otro portero? No sé qué pasará, tendremos que esperar", comentó en rueda de prensa, sin dar validez a los fuertes rumores sobre la contratación del retirado portero polaco Wojciech Szczesny.

Europa Press Szczesny, durante el partido de la Serie A entre la Juventus y el Milan

Además, cree en la experiencia que ya tiene Iñaki Peña, quien ya suplió tres meses a Ter Stegen en el pasado. "Ha estado en todo el trabajo y reuniones de cuerpo técnico y es bueno tener una muy buena relación con los jugadores que tienes a tu lado. Lo pudisteis ver, que hubo muy buena conexión entre Iñaki y sus compañeros. Está aquí para mejorar, mañana es un paso más", apuntó.

Más allá, cree que siempre es "bueno ganar" y espera hacerlo en Pamplona, para seguir sumando de tres en tres en LaLiga EA Sports que lideran sin haber cedido un solo punto. "Nos hemos preparado para ir a ganar allí aunque sé que es muy difícil, porque han conseguido 10 puntos en casa de los 11 que tienen", apuntó.

De cara al duelo de este sábado en El Sadar, habrá "algunas rotaciones". "Lo tenemos que hacer. Pero también necesitamos que los jugadores experimentados estén, como Raphinha o Lewandowski. Tenemos que ver cómo están para mañana, pero estamos preparados para este partido", comentó.

Flick, aunque cree que sería mejor preguntárselo a los jugadores, opina que el vestuario cree en su filosofía. "Mi equipo y yo hacemos nuestro trabajo, tenemos un staff fantástico. Con este ambiente los jugadores pueden crecer, confían en nosotros, en nuestra idea de concebir el fútbol, es la base de crear un ambiente en el que todo el mundo se sienta como en casa", apuntó.

"Es todo cosa de calidad. Muchas veces lo digo, los jugadores están muy bien preparados en cuanto a fútbol se refiere. Estamos encantados de trabajar con ellos cada día, le ponen pasión y con buena mentalidad. Siguen nuestras instrucciones y les vamos siguiendo de cerca, lo están haciendo muy bien y así es muy bueno ser entrenador del Barça", reconoció.

En cuanto al estado físico de Frenkie de Jong y de Gavi, es optimista en cuanto a recuperarlos pronto. "Lo que he visto en los entrenamientos me ha gustado, también Gavi está entrenando bien. El ritmo de los entrenamientos es bueno, en cuanto a Frenkie está cerca de estar recuperado para ayudarnos. Ha entrenado mucho pero necesita tiempo para recuperarse, el problema ahora para él es que no es una semana normal. Tiene experiencia, puede ayudar aunque juegue 20 minutos, pero debemos ver cómo evoluciona la semana que viene", señaló.

Por último, en cuanto a la sanción de la UEFA al club --10.000 euros y no poder vender entradas a su afición en un duelo de 'Champions' a domicilio--, no quiso añadir más pero sí se mostró de acuerdo al cien por cien con la reacción de la vicepresidenta Elena Fort a lo sucedido en Mónaco, cuando un aficionado portó una pancarta con el lema 'Flick Heil', en alusión al 'Siego Heil' del nazismo.

EFE Hansi Flick ha valorado la actualidad de su equipo antes de viajar a Pamplona.

"Fort dio la respuesta correcta. Lo que pueda decir ahora sería demasiado, no vale la pena añadir nada. Lo que dijo Elena estuvo muy bien", aseguró el técnico. Y lo que dijo Fort fue lo siguiente: "Indigno. Vergonzoso. Asco y tristeza de que alguien que dice querer al club actúe así. Todo tiene un límite. No se puede repetir nunca más. Nunca más".

En cuanto a si se centrará en el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid del domingo, lo negó. "Me centro en nuestro equipo, en lo que puedo hacer. El Atlético-Real Madrid no importa, nuestro trabajo es ganar a Osasuna en Pamplona. Tendremos que aceptar lo que suceda en ese partido", apuntó.