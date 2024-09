La explicación de Bryan Zaragoza a su regate viral a Iñaki Peña: "Eso no se aprende, eso se tiene y yo lo tengo"

Osasuna se impuso este sábado por 4-2 al Barcelona en lo que fue la primera derrota del líder esta temporada en el campeonato doméstico. Un partido en el que sobresalió la figura de Bryan Zaragoza. El joven extremo malagueño que saltó al estrellato después de una exhibición hace un año, también ante el Barça, cuando jugaba en el Granada volvió a ser el verdugo azulgrana con otro partido de ensueño.

Volvió loca a la defensa culé con su velocidad, descaro y regate. Regaló el primer gol a Budimir después de un centro maravilloso e hizo el segundo del partido. Una jugada en la que mostró su inmensa calidad sentando a Iñaki Peña con una pisada maravillosa en carrera y a gran velocidad que se volvió rápidamente viral.

Tras el partido el internacional español fue preguntado por la acción en el micrófono de Movistar de Ricardo Sierra y dejó una frase que ha recorrido las redes sociales: "Esa cosa sale de mí, la tengo. Eso no se aprende, eso se tiene y yo lo tengo. Me ha salido porque lo he pensado cuando iba a portería. He visto que estaba solo y digo bueno lo voy a intentar", explicó.