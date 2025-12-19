Un exárbitro de la época de Negreira sorprende y elogia el comportamiento del Real Madrid: "El equipo que mejor me ha tratado"

El exjuez de línea de LaLiga, César Noval, ha roto su silencio sobre el 'caso Negreira' en una entrevista concedida a 'El Chiringuito'. Noval, quien ejerció durante la etapa de Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha asegurado que nunca tuvo "ni directriz, ni intención ni nada similar" desde las altas instancias. No obstante, ha reconocido: "¿Hay algo raro? Sí. Pero a los árbitros de campo, a los que estamos de verdad en el terreno de juego, no nos afectó en absoluto".

La influencia "relativa" de Negreira

Sobre la capacidad de influencia de Negreira en el estamento arbitral, Noval la ha calificado de "relativa". Según ha explicado, el exvicepresidente del CTA podía regular un "índice corrector" que afectaba a la puntuación de los árbitros en cada partido y, por tanto, a sus ascensos y descensos. "Sinceramente, puedes favorecer relativamente eligiendo un árbitro que sea más permisivo, menos permisivo...", ha matizado, para después recalcar: "Pero más allá de eso, influencia directa, decir 'en este partido tienes que', de verdad que no".

Noval también ha hablado sobre el papel de Javier Enríquez, hijo de Negreira, a quien ha definido como "un coach fantástico" que mantenía "conversaciones livianas" con los colegiados antes de los partidos. "Lo único que teníamos relacionado con Negreira era algún discurso de su hijo, que era un coach fantástico", ha expuesto.

El mejor trato, el del Real Madrid

El exárbitro asistente ha relatado que, si bien algunos clubes como el Athletic Club tenían detalles como recogerles en el hotel y otros como algunos clubes rusos llegaban a regalar relojes de alta gama, nadie les trató como el Real Madrid.

"Yo siempre lo digo: el equipo que mejor me ha tratado como árbitro ha sido el Real Madrid", ha sentenciado. Noval ha contado que el club blanco facilitaba entradas a sus familiares cuando se lo pedían e incluso invitó a sus padres a un palco en el Santiago Bernabéu. "Mis padres han estado en el palco de Emirates. Eso se agradece, somos personas", ha concluido.