La euforia de Ricardo López tras aplicar el 'coaching' motivacional a la perfección

Ricardo López ha sido la leyenda encargada de intervenir en el torneo benéfico de e-Sports organizado por COPE y la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI) este viernes por la mañana. El que fuera portero de clubes como Osasuna, Manchester United o Valladolid ha demostrado sus bondades como mentor con uno de los participantes en el evento, Álex.

Antes del partido, el exjugador madrileño ha podido darle algunos consejos al chaval para que afrontase el partido contra INP16 en las mejores condiciones posibles. Se ha tratado de un Real Madrid - Betis disputado en el Santiago Bernabéu. Sin duda, ha sido uno de los encuentros más vibrantes de todos los que se han jugado en la fase de liguilla de la competición.

Ricardo ha vivido este duelo de FIFA 20 como si de un partido real se tratase. Su satisfacción ha sido plena al ver que la labor de coach que ha realizado (ahora se dedica a entrenar) ha llegado a buen puerto. Aunque ha concedido todos los méritos a su ‘apadrinado’, lo cierto es que la tranquilidad y confianza que ha insuflado a Alexrayo778 ha tenido la mejor de las recompensas.

Perder durante buena parte de los 90 minutos no ha restado ni un ápice de motivación a Álex, cuyo Madrid ha logrado empatar en el minuto 75. El gol ha llegado tras una gran combinación en el área, y no ha podido ser mejor noticia para Ricardo López. Le ha encantado que su pupilo haya rescatado finalmente un empate a 1, como no ha dudado en verbalizar con un “¡Vamos!” eufórico al llegar un tanto muy ansiado.

“Ves que el reloj corre muy rápido cuando vas perdiendo y cada oportunidad es oro. Cada oportunidad que pasa te hace venirte un poco abajo”, ha reconocido el campeón de Liga y Copa con el Atlético de Madrid. López también ganó una Premier League en Inglaterra y fue uno de los componentes de la selección española que participó en el Mundial de 2002 (una vez internacional).

Su experiencia como guardameta de primer nivel le ha llevado a dejar un consejo para todos aquellos que quieran seguir sus pasos: “Es muy importante que un portero viva el partido y domine el juego. No sólo en la línea de la portería, sino en centros, balones largos, juego con los pies…”. Una nueva enseñanza que sacar de este campeonato solidario a beneficio de los lesionados medulares, que afrontará su tramo decisivo el fin de semana.