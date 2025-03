La euforia de Poli Rincón mirando la lista de jugadores de la Selección y el trabajo de De la Fuente: "No encuentro ninguna más"

España salió en Róterdam a jugar con el once conformado por Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata. Las principales novedades para el equipo de Luis de la Fuente fueron la recuperación de Unai Simón para la portería, y la apuesta por Pau Cubarsí como pareja de Robin Le Normand en el centro de la zaga. El joven de 19 años Dean Huijsen, una de las grandes sorpresas de la última lista del seleccionador, comenzó el duelo en el banquillo.

Fue un comienzo de retransmisión en Tiempo de Juego con ingredientes de sobra para que Poli Rincón se frotara las manos hablando de España, no solo por lo que pueda hacer el combinado nacional en la fase final de la Liga de las Naciones de la UEFA, sino con la vista puesta en el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

"Si me permite", comentó Poli Rincón, "yo veo esta alineación, miro la lista, miro los que tenemos, los que no han ido, los que pueden ir en el futuro... Y yo no encuentro, a día de hoy ninguna selección que yo diga que nos va a ganar", afirmó desde la más absoluta euforia.

Después matizó que "luego en fútbol, es verdad que te ganan. Pero yo no encuentro ninguna selección que tenga más que nosotros en nada. Absolutamente nada", salvo excepciones muy concretas como "que te gane luego Francia si pasamos contra Países Bajos, vale. Pero yo miro la alineación y me vuelvo loco", exclamó.

Cordon Press Luis de la Fuente, durante un partido con la Selección Española.

Sobre el once titular frente a Países Bajos en el duelo de este jueves, Poli puso en valor la versatilidad que tiene España y la cantidad de jugadores que tiene convocados De la Fuente en plena forma: "A mí es que de España considero que cualquiera de los que vienen puede ser titular perfectamente".

Por eso, del seleccionador valoró que "De la Fuente está haciéndonos un trabajo extraordinario. Puede estar en el gusto personal de cada uno que te guste más uno o otro jugador. Por ejemplo, a mí Ayoze me parece un futbolista extraordinario, pero Morata ha dado un buen rendimiento con la selección, y como le tiene fe a su seleccionador, es muy difícil moverle. No te hablo de Nico Williams o Lamine Yamal...", comentó sobre los que ahora mismo parecen inamovibles de la selección española.

EFE Once titular de la selección española en Róterdam frente a Países Bajos

"Pero yo creo que este equipo, y voy a hablar de equipo", dijo Poli haciendo énfasis sobre esa palabra, "me parece una selección para tener una cantidad de posibilidades extraordinarias en todo", valoró.

LA ILUSIÓN DE LAS GRANDES ESTRELLAS EN EL MUNDIAL

Durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, comenzaron a llover las alusiones a la cita mundialista del año que viene, que puede ser el primero para algunas de las jóvenes estrellas con las que cuenta España a día de hoy.

Paco González reflexionó al respecto recordando que un futbolista, durante toda su carrera, lo normal es que pueda acudir a tres o "como mucho", cuatro Mundiales. Además, que se necesitan muchos requisitos para poder participar con solvencia en una cita de tal calibre: "Y de esos tres o cuatro Mundiales, tienes que tener buen equipo, buen seleccionador, suerte en los cruces, que estés bien de salud…"

Por eso, González frenó un poco la euforia destapada por Poli Rincón pensando en 2026: "Yo lo del Mundial lo veo muy difícil", apostilló antes de que Pedro Martín y Maldini recordaran que España, en las últimas ediciones "ha sido un desastre", incluídos los Mundiales previos al de Sudáfrica, en 2010.