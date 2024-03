La estrella mundial de e-sports, Ninja, revela que le han detectado un melanoma

Uno de los jugadores de e-sports más populares del mundo, Tyler Blevins, más conocido como 'Ninja' ha contado que tiene cáncer.

A sus 32 años, le ha sido detectado un melanoma que, por lo que relata, ha sido cogido a tiempo.

"Bueno, estoy todavía un poco en shock, pero quiero contaros. Hace unas semanas fui al dermatólogo para un control anual de piel y lunares que Jess ya me había programado. Había un lunar en la planta del pie que me querían quitar sólo por precaución. Y al final ha resultado ser un melanoma, pero son optimistas porque lo han detectado en las primeras etapas. Me salió cerca otra mancha oscura, así que me han hecho una biopsia y me han extirpado un área más grande alrededor del melanoma con la esperanza de que se vea con el microscopio claramente que no se trata de otro melanoma y lo tengamos bajo control. Doy gracias por haberlo podido coger pronto, así que tomadlo como un recordatorio para que os hagáis chequeos en la piel", escribió en sus redes sociales.

Una millonaria legión de seguidores

El anuncio de Ninja, que se ha tomado con mucho optimismo la noticia y, de hecho, no ha dejado de lado su actividad en Internet, ha provocado un sinfín de mensajes de apoyo de seguidores que tiene por todo el mundo.

Ninja es el 'caster' con más seguidores del mundo en la plataforma Twitch, donde le siguen más de 19 millones de personas. Tiene, además, más de 6 millones de 'followers' en Twitter/X y duplica esa cifra en Instagram.