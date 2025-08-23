La estrella de Alemania se queja de que no se le reconoce al nivel de Nowitzki porque "tengo la piel oscura"

Alemania es la actual campeona del mundo de baloncesto. En 2023 los germanos dieron la campanada y se colgaron el oro con Dennis Schroder y los hermanos Wagner a los mandos. Ahora, sueñan con repetir éxito en el Eurobasket y conseguir algo que no pudo Dirk Nowitzki, el mejor jugador de la historia del país.

En la previa del torneo Schroder, líder de la selección y MVP del pasado mundial, ha sorprendido con unas declaraciones en el medio Stern en las que pide más reconocimiento después de lo logrado y se compara con Nowitzki: "Cuando tenía 14 años, me senté frente al televisor a ver a Dirk Nowitzki llevar la bandera en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín. En aquel entonces pensé: qué genial, no hay mayor honor. Es un gran honor, pero para mí nunca será lo mismo que para Dirk. Nunca recibiré el mismo cariño en este país, porque tengo la piel oscura".

Cordon Press Schroder con los Nets

El pequeño base de los Pistons, de padre alemán y madre gambiana, es el capitán del combinado entrenado por Mumbru, pero no goza de la popularidad de Dirk. De hecho, muchos le han recordado tras las recientes declaraciones que en la actual selección alemana hay mucho más talento del que había en el pasado y que en la NBA nunca ha logrado nada parecido a su compatriota.

Nowitzki está considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y es una leyenda. Fue campeón en 2011 con los Mavericks siendo MVP, fue 14 veces All Star, jugó 21 temporadas y es el quinto jugador con más partidos en la historia (1.522) y el sexto máximo anotador con 31.560 puntos. Schroder, por el contrario, no ha sido nunca titular indiscutible y ha pasado por nueve equipos.