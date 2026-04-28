Esteban Andrada ha pedido perdón a Jorge Pulido 

Dos días después del puñetazo que le propinó a Jorge Pulido en el derbi aragonés, el portero Esteban Andrada ha pedido disculpas al capitán del Huesca. Según ha podido saber la Cadena Cope, el guardameta argentino se puso en contacto con el central a través de un mensaje de whatsapp, pero no se ha producido ninguna llamada de teléfono entre ambos futbolistas.

El guardameta ya había mostrado su arrepentimiento públicamente tras el partido. "Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. Fue una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma. No lo volveré a hacer", declaró Andrada, quien también se puso a disposición del jugador del Huesca y de la Liga para dar explicaciones.

Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club"

Una sanción ejemplar

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol anunciará este miércoles la sanción para Andrada. El portero se enfrenta a un castigo de entre cuatro y doce partidos, según el artículo 103 del Código Disciplinario, aunque podrían llegar a ser 16. La sanción podría agravarse si se considera que hubo lesión, aunque todo apunta a que no será el caso, ya que Pulido pudo finalizar el encuentro.

El acta arbitral, redactada por Dámaso Arcediano, reflejó el hematoma en el pómulo de Pulido, pero el hecho de que no causara baja deportiva podría actuar como atenuante. Otros factores que el Comité podría tener en cuenta son el arrepentimiento público del jugador y la ausencia de reincidencia en su trayectoria. A pesar de ello, numerosas voces del mundo del fútbol piden una sanción ejemplar para el argentino, entre ellas la del presidente de la Liga, Javier Tebas

Fue una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma"

Esta noche, la SD Huesca ha emitido un comunicado manifestando su apoyo a Jorge Pulido tras los mensajes vertidos contra el jugador. "El club lamenta y rechaza los mensajes vertidos en redes sociales en las últimas horas que han contribuido a generar un clima de odio hacia nuestro jugador, alejados de los valores que deben imperar en cualquier ámbito de la sociedad. Consideramos asimismo inaceptable cualquier intento de justificar o desviar la atención sobre una agresión que no tiene cabida en el deporte ni en los valores que lo sustentan. Jorge Pulido no realizó, en ningún momento, ninguna acción que justifique una respuesta violenta de tal magnitud"