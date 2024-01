La estadística negativa que ha roto el Barcelona con su victoria ante Osasuna y que ya era histórica

El Barcelona jugará la final de la Supercopa ante el Real Madrid el próximo domingo a las 20:00 horas. Los azulgranas derrotaron 2-0 a Osasuna con goles de Lewandowski y Lamine Yamal en un partido en el que fueron superiores pero que no consiguieron cerrar hasta los minutos finales.

RIAD (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2024.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) celebra tras marcar el segundo gol ante Osasuna, durante la segunda semifinal de la Supercopa de España que FC Barcelona y CA Osasuna disputan este jueves en el estadio Al-Awwal Park de Riad, en Arabia Saudí. EFE/Juan Carlos Cárdenas





El encuentro no tuvo nada que ver con el vivido este miércoles, con la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid (5-3) en una prórroga en la que Savic, en propia puerta, y Brahim, decidieron el encuentro para los de Ancelotti. En esta segunda semifinal, Barcelona y Osasuna no tuvieron tanta suerte de cara al gol pese a las ocasiones de Lewandowski y Budimir. Tras el descanso, el ritmo del partido siguió siendo lento hasta que en el minuto 59 llegó la jugada clave. Un balón largo de Osasuna fue a controlarlo Arnáiz en medio del campo pero Christensen conseguía robarle la pelota y pasársela a Gundogan, para que el alemán metiera un buen pase a Lewandowski y, esta vez sí, el polaco no fallaba ante Sergio Herrera. Los rojillos se quejaron de una posible falta de Christensen en el robo del balón, pero ni el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz ni el VAR consideraron infracción del azulgrana.

A partir de ese gol, el Barcelona pudo cerrar su pase a la final pero no fue hasta el descuento del partido cuando Joao Félix cogió el balón en banda izquierda, le hizo un caño a Moncayola y le daba un pase a Lamine Yamal para que el joven canterano controlara dentro del área y marcara el definitivo 2-0 con un disparo raso pegado al palo derecho de Sergio Herrera.

La polémica del partido

El gol de Lewandowski con la posible falta de Christensen sobre Arnaiz marcó las declaraciones tras el encuentro. El defensa David García fue el primero en criticar la decisión arbitral de no pitar falta, algo que para él era "muy clara y lo hemos visto todos. La cantidad de faltas que se pitan así y en la primera parte todas se han pitado a favor del Barça. Es muy evidente, falta clara para mí. Siempre que suceden este tipo de faltas se decantan para los mismos. No quiero ser populista, pero creo que hoy ha sido evidente".

Christensen marca a Arnaiz durante el Barcelona - Osasuna en la Supercopa de España | FOTO: RFEF





Después fue el entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, el encargado de quejarse de la jugada que sería clave en el encuentro ya que fue la que acabó con el gol que abría el marcador. Jagoba afirmó que "Nos sentimos perjudicados, ha sido determinante para el partido. El criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Hemos visto una falga muy clara en el gol".

Xavi sorprendía en sus declaraciones post partido al reconocer que "en directo me ha parecido falta de Christensen. Luego en la repetición se ve que no hay nada".

La estadística rota con esta victoria 2-0

El Barcelona no solo lograba la clasificación para la final de la Supercopa, además, lograba romper una estadística que ya llevaba 20 partidos ocurriendo: Llevaba 20 partidos seguidos sin ganar por 2 goles de diferencia, lo que supone el fin a la racha más larga del Barça sin victorias por más de un gol.

El Barça vuelve a ganar por más de un gol de diferencia.



Llevaba 20 partidos seguidos sin ganar por 2 goles de diferencia.



— Pedro Martin (@pedritonumeros) January 11, 2024





Desde la victoria contra el Amberes por 5-0 en Champions League el 19 de septiembre, los azulgranas no conseguían ganar por más de un gol de diferencia. En estos 20 partidos, los hombres de Xavi han tenido diez victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Y en esos diez partidos ganados, todos fueron con solo un gol de diferencia, y varios de ellos teniendo que remontar, como contra Las Palmas, el Almería o el Celta, al que logró superar después de ir perdiendo 0-2.