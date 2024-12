La especial alegría de Manolo Lama por la victoria del Atlético de Madrid: "Sin los gañanes"

El Atlético de Madrid está a tres puntos del Barcelona, y con un partido menos. Los de Simeone lograron una sufrida victoria ante el Sevilla 4-3, gracias a un gol de Griezmann en el minuto 94 que deja a los rojiblancos muy cerca del liderato, y a solo un punto del Real Madrid. Esta es la novena victoria consecutiva; una racha desconocida para el club rojiblanco desde hace 477 partidos, cuando alcanzó tal número de triunfos seguidos entre el 8 de noviembre y el 17 de diciembre de 2015, y que reencuentra ahora, en los mismos meses nueve años después.

EFE De Paul celebra con Griezmann el primer gol del Atlético de Madrid frente al Sevilla, en LaLiga

El Atleti hizo un comienzo espectacular, acosando la portería del Sevilla y logran el gol muy temprano gracias a un gran disparo de De Paul desde la frontal del área. Cuando parecía que iba a ser un partido sencillo, apareció un Sevilla que sorprendió a todos con una gran eficacia rematadora. Logró el empate con un córner sacado en corto y una pelota que le llegaba a Lukebakio, que hizo una bicicleta en la frontal y realizaba u fortísimo disparo al palo corto de Oblak.

El Sevilla intentaba estar encerrado para salir a la contra, y la estrategia le salió perfecta cuando un robo de balón de Kike Salas en defensa lanzaba a Isaac Romero, más rápido que Giménez y que culminaba la contra con un zurdazo que cogía mal colocado a Oblak y con el que marcaba el 1-2 antes del descanso. En la segunda parte, los sevillista realizaban una gran jugada colectica que empezaba en la banda derecha y acababa con un centro de Kike Salas desde la izquierda al que llegaba en el segundo palo Juanlu para poner al equipo con dos goles de ventaja.

EFE El Sevilla celebra el gol del empate de Lukekabio frente al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano

Simeone empezó a mover el banquillo para dar entrada a Koke, Sorloth, Lino y Correa. Barrios apareció para meter un gran pase por el centro a Griezmann y el francés hacía soñar a todos los rojiblancos. El Atlético se volcaba en el área sevillista y Ferllo salvaba a su equipo tras dos cabezazos de Sorloth. Pero ya no pudo hacer nada con un gran disparo lejano de Lino, que entraba pegado al palo derecho y que suponía el empate a tres.

Y todavía quedaba lo mejor, con un balón metido al área que no es capaz de despejar Kike Salas y que aprovechó Griezmann para controlar, darse la vuelta y marcar el definitivo 4-3 en el minuto 94 para volver loco a todo el Metropolitano.

EFE Griezmann celebra el 4-3 del Atlético de Madrid al Sevilla, con el gol marcado en el tiempo añadido

griezmann pide el apoyo de la afición

Durante el partido, se comentó en Tiempo de Juego la huelga de la afición que se sienta detrás de la portería y que no anima por la polémica que tiene contra la directiva. Antoine Griezmann dijo tras el triunfo por 4-3 contra el Sevilla, que a su equipo le "faltó el apoyo de los que están detrás de la portería", en referencia al lugar que ocupa el 'Frente Atlético' y la grada de animación, sobre los que aseguró que los echan "de menos".

"Estamos bien. Nos ha costado entrar en el partido. Luego nos hacen dos ocasiones y dos goles. Nos faltó el apoyo de los que están detrás de la portería (actualmente en huelga de animación), que normalmente nos empujan y nos cuesta menos. Les echamos de menos. Pero al final con trabajo los que entraron al partido dieron una nueva energía y al final pudimos remontar y ganar".

Y sobre la ausencia de cánticos de la grada de animación, Simeone explicó: "Yo entiendo que la mejor manera para nosotros es estar juntos y estar todos en el mismo camino".

la alegría de manolo lama

Manolo Lama habló en El Tertulión de la huelga del Frente Atlético durante el partido: "Me alegra mucho que haya ganado el Atleti sin los gañanes que se han puesto en huelga. Porque eso demuestra que también se puede ganar sin los gañanes. Griezmann creo que ha dicho “No entiendo por qué no nos apoyan”. No te preocupes, Griezmann. Que es que hay tres cuartos de campo que te apoyan. Si es que se puede ganar sin estos gañanes al fútbol. Y los otros tres cuartos de campo que han coreado, animado al equipo… Y que han pitado algún que otro cántico. Que se puede ganar con esos tres cuartos y si estos gañanes no quieren ir al fútbol, que el Atlético tiene lista de espera para volver a llenar ese fondo de gente".