El Espanyol-Valencia se jugará el 18 de diciembre

El Juez Único de Competición ha fijado el partido aplazado por la DANA entre Espanyol y Valencia para el próximo 18 de diciembre. El encuentro, correspondiente a la jornada 13ª de Primera División, fue suspendido el pasado 6 de noviembre.

La RFEF decidió aplzar el encuentro debido a las "consecuencias de los distintos y muy graves acontecimientos originados por la Dana que afectaron, entre otras zonas geográficas, a la Comunidad Valenciana".

El RCDE Stadium será el escenario del duelo que arrancará a las 21:30 horas.

DESESTIMADA LA PETICIÓN DE LA REAL SOCIEDAD

El Comité Nacional de Segunda Instancia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso de la Real Sociedad para cambiar la fecha del partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Jove Español alicantino, que fue aplazado por la dana y fijado para el 21 de noviembre (21.00 horas).

La Real Sociedad solicitó a la RFEF cambiar esa fecha, establecida por el juez único de competiciones no profesionales de la RFEF como consecuencia de la dana, para no jugar durante la semana de parón internacional, en el que no podrá contar con 14 jugadores, y a tres días del derbi vasco en San Mamés.

En su recurso, la Real Sociedad solicitó que se anulara la decisión del juez único y que se fijara una fecha alternativa que sea anterior al 27 de noviembre.

Para rechazarlo, el comité federativo sostiene, entre sus argumentos, que pese a la cesión de jugadores a sus respectivas selecciones para el periodo internacional entre el 11 y el 19 de noviembre, el club contaría con un total de 20 jugadores disponibles para afrontar el partido de Copa del día 21, salvo lesiones o causas que lo impidan que no han sido alegadas.

También afirma que no hay ninguna otra alternativa de fecha para la disputa del partido de Copa de acuerdo al reglamento, teniendo en cuenta que debe jugarse antes del sorteo de la siguiente eliminatoria el día 27, y descarta, como afirmó la Real, que haya "una adulteración de la competición", al no poder contar en óptimas condiciones conmuchos de sus internacionales.