España retiene a Thiago Pitarch para liderar la sub-19

El joven jugador español ha sido convocado por la selección sub-19.

El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal vuelve a una convocatoria de España sub-21 de la que no forma parte Thiago Pitarch, del Real Madrid, ya que, a pesar de estar asentado como titular en el primer equipo con Álvaro Arbeloa, ha decidido acudir con España sub-19 para disputar su respectiva fase de clasificación para el Europeo. Esta, más comprimida que la de categoría sub-21, se disputa del 25 al 31 de marzo.

La gran novedad de la lista de España sub-21 es Marc Bernal, quien fue llamado en octubre, pero no pudo participar por lesión, y el seleccionador David Gordo no contó con él en noviembre, ya recuperado. Sin embargo, para este parón internacional de marzo sí ha convocado al centrocampista del Barça. Una convocatoria en la que no está presente Cristhian Mosquera, ya que el central del Arsenal fue llamado por Luis de la Fuente para la compromisos de la absoluta.

EFE Thiago Pitarch pelea por un balón con Rodri durante el partido entre Real Madrid y Manchester City

En su lugar para completar la nómina de centrales vuelve Juanma Herzog, de la UD Las Palmas; mientras que en la delantera se cae Iker Bravo (UD Las Palmas) para dar entrada a Adrián Niño (Málaga). Además, se estrena con España sub-21 Daniel Requena, centrocampista del Villarreal cedido en el Córdoba.

España lidera su grupo de clasificación para el Europeo sub-21, con 15 puntos de 15 posibles, tras su pleno de victorias en cinco partidos, y antes de recibir a Kosovo el próximo 31 de marzo en el Centro Deportivo Alcalá de Henares (20:30 horas), viajará a Lárnaca para jugar ante Chipre el viernes 27 a las 17 horas.

Convocatoria de España sub-21

Porteros: Fran González (Real Madrid), Vicente Abril (Valencia) y Salvi Esquivel (Atlético de Madrid).

Defensas: Iván Fresneda (Sporting de Lisboa), Álex Jiménez (Bournemouth), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Jon Martín (Real Sociedad), Yarek Gasiorowski (PSV), Jacobo Ramón y Alex Valle (Como) y Rafael Obrador (Torino).

Centrocampistas: Chema Andrés (Stuttgart), Marc Bernal (Barcelona), Mario Martín (Getafe), Daniel Requena (Córdoba), Peio Canales (Racing de Santander) y Fer López (Celta de Vigo).

Delanteros: Eliezer Mayenda (Sunderland), Pablo García (Real Betis), Jesús Rodríguez (Como), Jan Virgili (Mallorca), Adrián Niño (Málaga) y Gonzalo García (Real Madrid).