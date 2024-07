España gana y convence antes de viajar a París

La selección española femenina de fútbol cerró su participación en la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa 2025 con un convincente triunfo ante Bélgica (2-0), a la que sometió desde el inicio con un juego coral que evidenció que la derrota en la República Checa no fue más que un accidente.



En el último ensayo antes de los Juegos Olímpicos, Montse Tomé se olvidó de las probaturas. Apostó por un once muy reconocible, y su equipo empequeñeció a un rival incapaz de salir de su campo. España recuperó sensaciones a nueve días de su debut en París ante la exigente Japón. La vigente campeona del Mundo y de la Liga de las Naciones llega a sus primeros Juegos Olímpicos como una de las grandes favoritas. Con un bloque defensivo muy serio y un enorme desequilibrio en ataque, a la selección solo le falta mejorar su acierto de cara a gol. Ante la República Checa lo pagó con una derrota; en Riazor mantuvo la incertidumbre demasiados minutos por su desacierto y las paradas de Lisa Licht-fus.



La guardameta del Dijón francés sostuvo a Bélgica en el partido con una sobresaliente actuación. A los siete minutos, ya evitó el gol de Lucia García con una espectacular parada con el pie. España generaba peligro tanto por las bandas como por dentro. Su rival se defendía como podía, pero el dominio era abrumador.



Sobrepasado el ecuador del primer acto, Lisa Licht-fus apareció de nuevo en escena. Primero privó del gol a Olga Carmona, después de una gran jugada entre Aitana, Alexia Putellas y la defensa del Real Madrid; y después mostró sus reflejos tras un gran cabezazo de Athenea.



España merecía el gol, y éste llegó a los 37 minutos después de que Aitana Bonmatí rematase en el área pequeña un buen centro de Olga, un puñal por la banda izquierda. Tres minutos antes, Eva Navarro ya había disfrutado de un mano a mano ante Lisa Licht-fus pero su picada se le marchó fuera.



Al equipo nacional la alegría casi le dura un suspiro porque Bélgica rozó el empate en su primera y única aproximación con peligro. Lo evitó la azulgrana Cata Coll con una magnífica respuesta al remate de Justine Vanhaevermaet, antes de que Athenea cerrase el primer tiempo con un potente disparo que se encontró con el larguero.



El guión del encuentro no varió en el segundo tiempo. España siguió volcada, sin especular. Lucía García, después de una gran acción individual, remató al poste. La selección buscaba una y otra vez llevar el balón a las bandas para desarmar a Bélgica, que apenas arriesgaba pese a ir perdiendo.



Lucía García, el reciente fichaje estrella del Rayadas mexicano, siguió acaparando todo el protagonismo en ataque. En el minuto 61, después de una buena jugada colectiva, su disparo lo mandó a córner una defensa cuando Riazor ya cantaba el segundo.



El ritmo del partido decreció con el paso de los minutos. Ambos entrenadores refrescaron sus onces, pero ninguno logró crear demasiado peligro. Bélgica asustó con un rápido contraataque en el que cogió a la defensa descolada después de un córner favorable a España. Pero se quedó en eso. Y en el minuto 90, en su vuelta a Riazor, Teresa Abelleira cerró el triunfo español con un golazo desde 30 metros. Poco después, Jenni Hermoso casi firma el tercer pero su potente disparo se estrelló en el larguero. EFE



FICHA DEL PARTIDO:



2 España: Cata Coll; Ona Batlle, Laia Codina (Redondo, min.71), Aleixandri, Olga Carmona; Aitana, Patri, Alexia (Jenni Hermoso, min.88); Eva Navarro (Oihane, min.60), Athenea (Teresa Abelleira, min.71) y Lucía García (Mariona, min.71).



0 Bélgica: Lisa Licht-fus; Janice Cayman, Amber Tysiak, Sari Kees, Laura Deloose (Saar Janssen, min.62); Kassandra Missipo, Feli Delacauw, Justine Vanhaevermaet (Tine de Caigny, min.84); Jill Janssens (Jassina Blom, min.72), Elena Dhont (Sarah Wijnants, min.60) y Tessa Wullaert (Marie Detruyer, min.72).



Goles: 1-0 Aitana, min.37; 2-0 Teresa Abelleira, min.90



Árbitro: Iuliana Demetrescu (Rumania).



Incidencias: Encuentro correspondiente a la última jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa Suiza 2025 disputado en el estadio municipal de Riazor ante 16.650 espectadores.