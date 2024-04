Escándalo en la NBA: un partido duró 66 segundos más de la cuenta

El partido del viernes entre los Memphis Grizzlies y Los Ángeles Lakers tuvo un minuto y seis segundos más de duración debido a un error de la mesa en el manejo del reloj. "Hemos confirmado que el reloj del partido se estableció de manera incorrecta en el tercer cuarto", reconoció este sábado Tim Frank, portavoz de la NBA, en un comunicado recogido por medios estadounidenses.

"Después de que se acabara la posesión, el reloj se puso a 2.20 cuando debería haber estado a 1.14. Ese error pasó desapercibido en tiempo real para los equipos, los árbitros, el operador del reloj y la mesa", añadió.

REPORT: The NBA confirms the Los Angeles Lakers & Memphis Grizzlies played 13:06 minutes in the 3rd quarter last night ??



When the shot clock was supposed to be reset at 1:14, the game clock was also accidentally reset to 2:20. No one noticed and they played the rest of the way… pic.twitter.com/X5a1BCJ3mF