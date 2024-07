La entrevista que Santi Cañizares querría ver al seleccionador Luis de la Fuente: "A mí me gustaría"

La entrevista que este domingo mantuvo Juanma Castaño con el seleccionador español Luis de la Fuente acabó pasando después por la lupa del equipo de comentaristas de El Tertulión, en Tiempo de Juego.

A Manolo Lama es de los que mejor sabor de boca le dejó la conversación con De la Fuente, que no esquivó a una sola pregunta a menos de 48 horas de que España se juegue frente a Francia el primer billete para la final del domingo 14 en Alemania: "Se puede ser buen entrenador, buena persona, educado y amable. Todo en uno, y eso es don Luis de la Fuente", expuso con rotundidad el periodista de Cabra.

Lo que más le gustó a Lama de De la Fuente es que "no paraba de reírse", y aludió a una respuesta anterior de Roberto Palomar para recordar que España "se juega el martes el pase a una final, De la Fuente tiene 63 años, lo ha hecho todo en el fútbol amateur, y disfruta y nos hace disfrutar. Porque la entrevista, más amena y más agradable no ha podido ser. Ha contestado a todas las preguntas, y no renuncia a no contestar. A todo lo que le preguntes, contesta", valoró.

No todo fueron buenas palabras con respecto a la entrevista. Siro López se sigue aferrando a una imagen de Luis de la Fuente que la aún le provoca rechazo.

"Yo es que sigo viéndolo aplaudir a Rubiales y al día siguiente, tirarse de barco", comentó Siro López, en referencia a la famosa rueda de prensa en la que Luis Rubiales declaró en la Federación Española de Fútbol, en un discurso triunfante y de autobombo aquello de "no voy a dimitir, no voy a dimitir", después del polémico beso no consentido a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino.

"Está todo bien y debe de ser un tío cojonudo", opinó Siro, "pero insisto que sigo viendo la imagen de Luis Rubiales levantándose para aplaudir, y al día siguiente, cuando el muerto estaba el caja, dijo que “donde dije Digo, digo Diego”... "Bien, todo lo demás, cojonudo", remató su intervención.

De la Fuente: "Repetiría los mismos cambios frente a Alemania"

En Tiempo de Juego, el seleccionador Luis de la Fuente se manifestó como un hombre "feliz" y con todos los deberes hechos para tratar de ganar el próximo martes a Francia: "Tenemos que mejorar en todo, siempre hay posibilidades de hacerlo. Hay que presionar mejor, nos tenemos que liberar más y debemos controlar más las vigilancias en defensa porque con nuestra forma de jugar nos exponemos mucho. Y en la fase ofensiva debemos ser más eficaces, aprovechar más las ocasiones que tenemos y no perder balones para favorecer el contraataque a los rivales", analizó.

"Conociendo a Alemania, lo que buscamos fue más frescura, con jugadores que trabajaran más defensivamente. No queríamos desgastar a Nico Williams y Lamine Yamal y no tener posibilidades de ganar. Además, íbamos ganando y después los jugadores que salieron influyeron mucho en el resultado final",comentó con relación a los cambios y que tanto debate suscitó.

Dani Carvajal y Álvaro Morata, durante un encuentro de la EurocopaCordon Press

Por otra parte, defendió a ultranza a Álvaro Morata, cuestionado por su rendimiento en la presente Eurocopa: "Me parece que es indiscutible por muchos motivos, tanto dentro como fuera del campo. El comportamiento de Álvaro es ejemplar, es un capitán con todas las letras y su aportación es importante dentro y fuera del campo".

Santi Cañizares: "Lo que yo querría ver"

Una de las voces, no discordantes contra Luis de la Fuente, pero que sí pidió 'algo diferente' en El Tertulión fue Santi Cañizares.

El ex futbolista ya avisó diciendo que "yo siempre voy a contracorriente", pero comentó que "cuando todo el mundo estáis hablando muy bien, a mí me gustaría hacerle una entrevista en situaciones difíciles, a ver cómo se comporta un entrenador en esas situaciones, que es donde realmente se ve el carácter".