La entrevista a Luis de la Fuente y las últimas declaraciones de Álvaro Morata, en El Tertulión

Como no podía ser de otra forma, la Selección Española y el seleccionador, Luis de la Fuente, fueron los protagonistas de 'El Tertulión' en Tiempo de Juego, con Juanma Castaño, a dos días del partido que España juega frente a Francia por un hueco en la final de la Eurocopa.

'El Tertulión' comenzó con una interesante charla entre Castaño y De la Fuente. El seleccionador analizó todos los detalles del duelo de cuartos de final frente a Alemania: "Haría los mismos cambios y en el mismo minuto. No queríamos desgastar a Lamine y a Nico, necesitábamos jugadores que trabajasen más en la banda. Los jugadores que salieron del banquillo fueron los auténticos protagonistas del partido".

Además, compartió las sensaciones y el estado de nervios ante una cita que puede volver a ser histórica para la Selección española: "Estoy contento y satisfecho porque hoy, 7 de julio, querría estar preparando el partido de semifinales", afirmó.

La ilusión por esta joven Selección Española es palpable: "La gente nos dice: “No os imagináis la que tenéis liada en España”. Es un motivo de gran alegría y orgullo para nosotros". Además, confesó tener "miles de mensajes" todavía sin responder. Ex seleccionadores como Vicente del Bosque o Iñaki Sáez le han felicitado por el trabajo hecho hasta el momento.

La entrevista a De la Fuente suscitó diferentes reacciones entre los comentaristas invitados a El Tertulión de este domingo, donde unos se dejaron llevar por la simpatía del seleccionador y su capacidad para no eludir una sola respuesta, y quienes preferirían ver a De la Fuente en otro contexto.

Las declaraciones de Álvaro Morata crean controversia

Álvaro Morata sigue dejando respuestas que no pasan desapercibidas por la prensa.

En las últimas entrevistas que el delantero de la Selección Española ha dado a medios como El Mundo o El Desmarque deja claro su malestar con España y con la Selección: "Es probable que deje la selección tras la Eurocopa; en España no hay respeto por nada ni por nadie", declaró en El Mundo.

Las palabras de Morata, a 48 horas de medirse a Francia, no parecen las más adecuadas dentro de una Selección que puede presumir de buen ambiente.

Además, se cuestionó si a la afición española le habrá sentado bien o no la afirmación rotunda del delantero cuando asegura que es más feliz fuera de España: "Sí, sin duda. Lo he dicho muchas veces. Sobre todo, porque la gente me respeta. En España no hay respeto por nada ni por nadie".

Miguel Ángel Díaz comentó cómo fue un gesto que mostró a un Morata enfadado con la prensa con la confusión que la UEFA sentó durante el partido frente a Alemania, sobre si estaba sancionado o no de cara a la semifinal del próximo martes: "El otro día decían que yo estaba llorando porque me habían sacado amarilla. ¡Qué gilipollez es esa!", aclaró el delantero sobre dicha situación.

Francia, rival de España

La selección francesa está en el punto de mira de los especialistas en fútbol. Su rendimiento hasta el momento no ha sido el que se esperaba, teniendo en cuenta el estado de sus dos referentes en el ataque: Antoine Griezmann y Kylian Mbappé.

"Hay que meterlas, que tampoco las meten", puntualizaba un optimisma Roberto Palomar: "Veo a Francia, y veo a un equipo ganable", apuntaba, justo detrás de un análisis mucho más pormenorizado de Rubén Martín, sobre las no pocas cualidades que le hacen al equipo de Didier Deschamps una selección temible.

Además, en Francia se sigue respirando mucha política, dada la segunda vuelta de las elecciones, celebradas este domingo, y que también ha suscitado reacciones dentro de la plantilla francesa. Al respecto, se ha vuelto a 'mojar' Unai Simón, el portero de la selección española, en una entrevista reciente.

