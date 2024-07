Vicente Del Bosque, en El Partidazo de COPE: "Tengo sensaciones magníficas; estamos cerca de ganar"

Este viernes, España se enfrentará a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa a partir de las 18:00 horas. Y en la previa hablamos con el ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque, campeón del mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2012, que nos reconoció que no echa de menos este tipo de partidos: “No, nada. He vivido lo que he vivido , no tengo ninguna nostalgia ni mirada al paso, disfruto de lo que estamos viviendo ahora. En las noches previas atendía a los medios de comunicación y mirábamos si nos dejábamos algo. Normalmente dormía bien. Me tiritaban las piernas como a todo hijo de vecino, y cuando nos metían un gol me entraba un nervio... y cuando metíamos, me sentaba muy bien, me entraba una especie de calor desde los pies hasta arriba”.





La selección española está siendo la que mejor está jugando en esta Eurocopa y Del Bosque habló de las sensaciones que tiene antes del partido ante Alemania: “Por lo visto hasta ahora, tengo sensaciones magnificas. Nadie en su sano juicio piensa que lo hemos hecho es producto de la suerte. La impresión es que estamos cerca de ganar, pero puede pasar cualquier cosa”. Además, reconoció que no le sorprende lo bien que está jugando España: “Yo creo que no. Elegimos dos jugadores muy buenos en las bandas, dos buenos en el centro, dos centrales con bastante seguridad.. tenemos un equipo bien hecho y bien construido, podemos ser optimistas”.

Del Bosque habló del gran trabajo que está haciendo el actual seleccionador, Luis de la Fuente: “Tenia una ventaja, que conocía a las categorías inferiores y eso es algo a su favor. Ha construido un equipo, no han tenido momentos de debilidad en estos cuatro partidos”.

Sobre la espectacular Eurocopa que están haciendo Lamine Yamal y Nico Williams, Del Bosque dijo que “los dos chicos, les puede afectar... Son bastante sensatos en todos y están preparados para asumir la responsabilidad”.





También habló sobre las palabras de Kylian Mbappé hablando de la actual situación política de Francia: “El futbolista puede tener la capacidad de expresarse de sus valores y es muy conocedor de la realidad francesa. No hay que criminalizarle”.

Por último, Vicente del Bosque opinó sobre el mal juego de selecciones grandes como Inglaterra: “Es verdad que están jugando mal. No está jugando bien casi nadie, solo España está bien bien. No creo que tenga mucha influencia el entrenador sobre los jugadores. Kane no ha tocado el balón casi, ha tocado muy poco la pelota”.

