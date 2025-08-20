Enrique Cerezo echa el cierre al mercado veraniego del Atlético de Madrid

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, avanzó este miércoles que con la incorporación del italiano Giacomo Raspadori cierran "un magnífico mercado de fichajes" que les provoca "mucha ilusión" de cara a "todos los retos" de la temporada 2025-26.

"Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada. No hemos comenzado de la forma que esperábamos, pero tenemos una enorme confianza en nuestro equipo y el próximo sábado con nuestra gente apoyándonos desde la grada contamos con una gran oportunidad para confirmar las buenas sensaciones que tenemos", arrancó sus palabras Cerezo en la presentación oficial de Raspadori.

El mandatario ve en el italiano "un jugador que pese a su juventud ya ha demostrado talento, carácter y una ambición que encaja perfectamente con los valores" del Atlético. "Empezó a dar sus primeros pasos como futbolistas en las categorías inferiores del Sassuolo. Con el tiempo se convirtió en uno de los talentos emergentes del fútbol italiano, destacando su inteligencia en el campo, su movilidad, su capacidad para encontrar espacios y sobre todo su gran olfato goleador", analizó.

EFE El nuevo jugador del Atlético de Madrid junto al presidente del club, Enrique Cerezo.

El atacante italiano confesó que fichar por el Atlético de Madrid fue una decisión "muy fácil" al recibir "mucha confianza" del club y el entrenador, Diego Pablo Simeone, que "ha sido importante" en su llegada, porque "demostró que quería" un jugador de sus características y su "carácter".