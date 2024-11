El enfado de Raphinha tras perder ante Las Palmas: "Hemos hecho muchas cosas mal"

La Las Palmas amargó este sábado la celebración de su 125 aniversario al Barcelona (1-2), que encadenó el tercer partido sin conocer la victoria en LaLiga y podría perder el liderato de la competición si el Real Madrid gana los dos partidos pendientes que tiene por disputar.

Tras perder ante la Real Sociedad (1-0) y empatar contra el Celta (2-2), el conjunto azulgrana sigue sin salir del bache en el que está instalado en la competición doméstica, en un duelo en el que los canarios lograron un triunfo histórico, pues no ganaban en Barcelona desde el año 1971.

Los goles del exazulgrana Sandro Ramírez y Fábio Silva, en el segundo tiempo, menguaron la confianza de un Barça sin ideas ni juego, en el que solo Raphinha, con un zapatazo, discutió la superioridad del rival.

El momento era propicio para que el conjunto azulgrana recuperara el aliento en LaLiga. No solo por el rival, de la zona baja de la tabla, sino también para celebrar con una victoria el 125 aniversario del club, que la entidad festejó por todo lo alto el viernes por la noche en una gala en el Gran Teatro del Liceo.

fermín hace autocrítica

Varios han sido los jugadores que han salido después del partido para hacer autocrítica. En declaraciones a Esport3, el centrocampista Fermín negó que los últimos pinchazos ligueros se deban a una hipotética falta de confianza: "No hemos perdido la confianza, todos confiamos en nosotros, en el cuerpo técnico y creo que volveremos a hacer los que estábamos haciendo. Tenemos que ser positivos".

EFE Fermín se lamenta de una ocasión fallada

Fermín reconoció que no completaron un buen partido y que no estuvieron "finos", especialmente de cara a portería. "Hemos tenido muchas ocasiones para marcar goles", señaló.

Algo similar ha dicho Ferran Torres en Movistar+ que confesó que “están "decepcionados, frustrados y enfadados". "No hemos sido efectivos, no hemos jugado bien. Sabemos el equipo que somos, solo queda mejorar y pensar en el próximo partido", lamentó.

la rajada de raphinha

Pero el más crítico de todo ha sido Raphinha. El brasileño aseguro que “hemos jugado mal y lo hemos pagado”. A pesar de tirar de autocrítica también señaló las pérdidas de tiempo de Las Palmas: “En la segunda mitad hemos jugado 30 minutos, en teoría tiene que durar media hora”.

"No me importa el gol, me importaba la victoria. No ganamos y no salgo satisfecho con el partido. ¿Si estoy enfadado? Sí", terminó diciendo.