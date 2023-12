El enfado de Gonzalo Miró por el Atlético de Madrid con el que desvela su principal problema: "Ni opción tuvo"

Jan Oblak se encargó de alertar al resto del vestuario: "No podemos jugar así, con dos caras, una en casa y otra fuera, porque así no se pueden ganar los títulos". El Atlético de Madrid es infalible en el Metropolitano, con un pleno de ocho victorias, pero suma 10 de 24 puntos lejos de su estadio. Sólo lleva tres triunfos en ocho visitas en este curso liguero, a las que hay que sumar un empate, es decir, cinco pinchazos con cuatro derrotas. La tendencia es preocupante con tres consecutivas, por eso Gonzalo Miró lanzó este mensaje en El Tertulión de Tiempo de Juego.

El mejor local de LaLiga se diluye cuando sale de la capital de España. "No estamos fuertes fuera de casa. Es algo que se repite ahora en tres duelos seguidos. Tenemos que mejorar esa parte importante del equipo, que, seguramente, para la regularidad de un torneo, los partidos fuera de casa son fundamentales", señalaba Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro en San Mamésdonde cayeron 2-0 frente al Athletic Club. Tal recorrido fuera de casa pone en duda sus aspiraciones al título, un debate habitual en El Tertulión de Tiempo de Juego con Juanma Castaño.

Su principal problema

Un tercer tropiezo seguido fuera de casa que hizo daño por la forma en que se produjo, con lo de Ernesto Valverde muy superiores en todo momento a los colchoneros. En la mañana de este domingo, con el regreso a los entrenamientos, se vio a Simeonecharlando con Koke durante un cuarto de hora. La otra fue la que tuvieron Gustavo López, asistente del Cholo, y Nahuel Molina, que seguramente tuviera más que ver con el rendimiento del argentino. Está claro que hay preocupación con estos pobres resultados lejos del Metropolitano que están limitando a los rojiblancos.

Ha ocurrido en Valencia, Las Palmas, Barcelona y Bilbao, donde cosechó las cuatro derrotas esta temporada, pero también en la primera parte de Celtic Park, donde se empató o durante muchos minutos en Pamplona, donde se acabó ganando. El cuadro colchonero hace aguas en muchas situaciones cuando no está respaldado por sus aficionados. Aunque los males del equipo dirigido por Diego Simeone vienen también por la intensidad con la que los futbolistas saltan al terreno de juego, donde se ven superados desde el inicio.

"Ni opción tuvo"

Algo le pasa al Atlético de Madrid fuera del Metropolitano. Los números son muy evidentes y lo dicen todo. Por eso, Gonzalo Miró señaló en Tiempo de Juego que "lo que hace diferente a esta derrota de las demás es que ya no es un accidente, es una constante": "El Atlético de Madrid no puede dedicarse a perder fuera de casa. En el Metropolitano está muy bien que ganes 20 partidos seguidos, pero no puede ser que, quitando la salida frente al Rayo Vallecano que goleaste, creo que en siete partidos ha hecho cinco goles. Los cuatro que ha perdido, no tuvo ni opción de ganarlos".

El tertuliano de Tiempo de Juego destacó que esto ha sucedido "porque ha sido tremendamente inferior a sus rivales": "El Valencia te pasó por encima, Las Palmas también, el Barcelona, durante 60 minutos, también y ayer te pueden meter seis y se quedan tan anchos". En ese momento, Antonio Ruiz señaló que "quien piense que el Atlético de Madrid es invencible está bastante errado". Gonzalo Miró respondió que "no es una cuestión de ser invencible, es una cuestión de qué manera pierdes": "Se pueden perder los partidos, evidentemente San Mamés es un campo donde puedes pinchar por lo primero que he dicho, pero la manera de palmar yo creo que es lo que no es muy aceptable".