Otra grave lesión en el Real Madrid y los fallos del Barcelona, en el Tertulión de Tiempo de Juego

Este domingo comenzamos hablando en el Tertulión de los domingos de la grave lesión de Alaba, que se perderá lo que resta de temporada después de la lesión de ligamentos que sufrió en el partido ante el Villarreal. Aunque los blancos golearon 4-1, la mala noticia ensombreció el liderato provisional de los blancos.

El Real Madrid completó uno de los partidos más completos de la temporada para deshacerse con claridad del Villarreal (4-1), lo que le sitúa provisionalmente de nuevo como líder provisional de LaLiga EA Sports, a falta de que el Girona reciba este lunes al Alavés en el cierre de la decimoséptima jornada, así como abre más hueco sobre Barcelona y Atlético de Madrid, los otros dos grandes aspirantes a la lucha por el título. Esta vez no hubo tropiezo del conjunto blanco ante el 'submarino amarillo', al que no había podido superar en los cuatro anteriores enfrentamientos ligueros. Con buen juego, intensidad y pegada el equipo del italiano Carlo Ancelotti salvó el escollo villarrealense con claridad.

Alaba, adiós a toda la temporada

El defensa austriaco del Real Madrid se retira del partido tras sufrir una lesión en la rodilla. EFE.



No obstante, no todo fueron buenas noticias para el Real Madrid, porque el austríaco David Alaba se retiró con una importante lesión en su rodilla izquierda tras una pugna con Gerard Moreno y el francés Ferland Mendy no jugo la segunda mitad con molestias musculares. Con la lesión de Alaba, que se une a la ausencia durante toda la temporada del brasileño Militao; solamente le quedan dos centrales: el alemán Antonio Rudiger y Nacho Fernández.

El comunicado del Real Madrid confirmaba las malas sensaciones que ya tenían los servicios médicos del equipo blanco al descanso: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador David Alaba se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", señala el parte médico difundido por el Real Madrid.

Nuevo 'pinchazo' del Barcelona

El Barcelona no pudo pasar del empate ante el Valencia(1-1) y se queda ya a siete puntos del Real Madrid, y podrían ser nueve sobre el líder si el Girona gana este lunes al Alavés. Los azulgranas, a pesar de contar con numerosas ocasiones de gol, solo pudieron batir a Mamardashvili con un gol de Joao Félix a pase de Raphinha. Xavi resaltó en rueda de prensa esta falta de puntería: "Me da rabia las oportunidades que no marcamos. Es impotencia, frustración, es una pena, no queda otra que tener confianza. Hemos marcado diferencias en muchos momentos y el resumen de la temporada es esta: no rematamos los partidos”, expresó en rueda de prensa.

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphinha durante el partido de la jornada 17 | EFE



Xavi apuntó que siente una frustración muy grande y dijo que lo mismo les pasa a los futbolistas. “El vestuario está frustrado, contrariado y decepcionado. Hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es agresivo. El gol en contra es un error nuestro puntual. El problema es de efectividad”, reiteró.



“No tenemos que bajar los brazos, tengo una confianza total en el equipo. Cuando ves que el equipo hace un buen juego te sientes satisfecho como entrenador, pero no es normal las ocasiones muy claras que dejamos pasar y la falta de contundencia en defensa”, agregó.

