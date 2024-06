Endrick revela a sus imprescindibles en el Ultimate Team: "Es que lo tienen todo"

Endrick jugará por primera vez la Copa América con la selección de Brasil. Ahora, el delantero quiere centrarse en esa competición antes de empezar a hablar como jugador del Real Madrid, pero eso no le impide elogiar a algunas de sus grandes figuras, como Vinicius, con quien comparte vestuario en la 'canarinha' o Mbappé, al que admira desde hace mucho tiempo.

Su relación con Vini viene ya de lejos: "He pasado ya unas vacaciones con él, he visto lo fuerte que es, lo mucho que se entrena y lo capaz que es de tener una buena carrera", afirmó en una entrevista publicada en 'O Globo', en Brasil.

"Espero que gane el Balón de Oro", deseó, a favor de su compatriota.

Endrick y los ataques racistas a Vini

Vinicius fue noticia mundial cuando denunció, hace apenas tres meses, los ataques racistas que sufrió en algunos campos de fútbol. En una imagen absolutamente icónica, con Vini llorando en una rueda de prensa que dio en Valdebebas cuando Brasil se enfrentó a España, en la que quiso mostrar el sufrimiento que padecía como consecuencia de algunos actos racistas de los que era víctima.

Por entonces, Vinicius, entre lágrimas, insistía en que solamente quiere "jugar al fútbol y que todo el mundo tenga una vida mejor: Es muy triste, con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo muchísimo no solo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, le costaba trabajar, escogían al blanco. He luchado mucho, lo he denunciado. Cada día me siento más triste, estoy luchando por una causa para que en el futuro próximo no le suceda a nadie más", expresó emocionado.

Vinicius rompe a llorar durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en Valdebebas. EFE

Endrick se deshizo en elogios a Vini por la forma en la que está afrontando esta situación: "Vini ha luchado para llegar donde está. Y no tengo palabras para describirle porque es un tipo que trabaja mucho. Le machacaron mucho y él, sin decir nada, sin hacer nada, solamente seguía trabajando, seguía peleando y seguía haciendo de las suyas. Y es eso. El trabajo puede con muchas cosas y él bien siempre vencerá al mal".

Su futuro en el Real Madrid con Mbappé

Endrick no dijo nada en la entrevista sobre lo que puede suceder o no con Rodrygo, cuyo futuro parece estar en el aire de cara a la temporada que viene. Además, asegura que con Vini, Militao o Rodrygo tampoco centra sus conversaciones en el Real Madrid: "Hablamos más de la vida. Esperamos que cuando lleguemos al Real Madrid podamos hablar un poco más del equipo, pero ahora hablamos más de la vida y de lo que nos pasa", explicó.

Además, por cosas del destino, compartirá vestuario con uno de sus ídolos: Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, en una visita de joven a las instalaciones del Real Madrid | FOTO: @KMbappé

Por el momento, Endrick confiesa tener más referencias del delantero francés del Ultimate Team que del contacto que haya podido tener con él.

De hecho, Mbappé es su imprescindible en el videojuego: "Está siempre en mi equipo del 'Ultimate' porque es muy completo: tiene velocidad, disparo, regate... Y estoy muy feliz porque, como digo, no hay nadie por encima de la Selección de Brasil, nadie por encima del Palmeiras, nadie por encima del Real Madrid. Espero que el Real Madrid pueda ganar más títulos y que Dios bendiga lo suficiente a Mbappé para que sea un gran ídolo en el Real Madrid".

Por supuesto, que su amigo Vini es el otro imprescindible en la videoconsola: "Una leyenda de nuestra generación".