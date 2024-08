La española María Pérez logró la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que tan solo cedió ante la china Jiayu Yang, que dominó en solitario buena parte de la carrera, mientras que el bronce fue para la australiana Jemina Montag.

La marchadora andaluza, actual campeona del mundo, ha sido valiente y ha sido la que se ha lanzado a por la china Jiayu Yang, destacada desde el principio de la carrera y que ha ganado el oro. La granadina no ha podido alcanzarla, pero ha aguantado el empuje final de la australiana Jemima Montag para proclamarse subcampeona olímpica.

Antes de este éxito, su compatriota Álvaro Martín había logrado el bronce en los 20 kilómetros masculinos. El extremeño, actual campeón del mundo, ha estado en el grupo de cabeza desde el principio hasta el final, pero en el kilómetro final no ha podido replicar el ataque del ecuatoriano Brian Daniel Pintado, oro, y tampoco ha podido superar en los metros finales al brasileño Caio Bonfim, plata.

Dobles mixto

Además de estas dos medallas, la delegación española podría conseguir otro metal en la prueba mixta que tendrá lugar el próximo 7 de agosto. Habrá que esperar qué parejas se deciden, pero Álvaro Martín ya aseguraba en COPE que él estaba a disposición de la Federación porque tiene "gasolina de sobra" para competir esa prueba. En Tiempo de Juego, con el micrófono de José Luis Corrochano, recordó que en Budapest tuvieron menos días de recuperación y de preparación de cara a esa prueba mixta.

Audio

Con estas dos medallas, España suma su sexta medalla en la historia de la marcha española. Desde que Jordi Llopart consiguió la plata en los 50 kilómetros marcha en Moscú 1980, la marcha es prácticamente un valor seguro para el atletismo español, aunque ha tenido que esperar veinte años para volver a un podio.

Daniel Plaza logró en los 20 kilómetros de Barcelona 1992 el único oro de la historia de la marcha española en Juegos Olímpicos, Valentí Massana se colgó la plata en los 50 de Atlanta 1996, María Vasco el bronce en los 20 de Sídney 2000 y Paquillo Fernández la plata en los 20 de Atenas 2004.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Orce

Orce, un municipio de unos 1.200 vecinos del norte de la provincia de Granada, ha celebrado con emoción la victoria de su vecina María Perez, la marchadora que este jueves ha logrado la plata en los 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos.

La localidad natal de la atleta ha seguido la prueba de Pérez desde la pantalla gigante ubicada en una de sus calles y en compañía de parte de la familia de la marchadora, incluida su bisabuela María.

María, en declaraciones a COPE, mandó un emotivo mensaje de reivindicación tras conseguir su medalla olímpica: "He hecho una videollamada con mi familia para poder hablar con mi abuela. Han madrugado todos en la plaza del pueblo. De un pueblo de 800 habitantes los sueños se hacen realidad, no hace falta vivir en una capital, vivir en una ciudad y tener grandes recursos".

La atleta analizaba así su actuación: "Era una buena hora para ver la marcha. Ha sido un circuito donde me he sentido que estaba en España. Imposible que hubiera más españoles y más ruido. He conseguido medalla en las tres grandes ciudades europeas y culminar con una medalla olímpica a los pies de la Torre Eiffel es algo incréible y se te ponen los pelos de punta".

La granadina pudo hablar con su entrenador y le mandó un cariñoso mensaje de agradecimiento: "Es el mejor entrenador del mundo. Es el mejor entrenador para las mujeres. Es un día para disfrutar y sonreir y respirar y cargar pilas para lo que queda por delante.