El emotivo mensaje de despedida de David Beckham a la mujer más importante del Manchester United

El Manchester United da su último adiós a Kath Phipps, la que fue su recepcionista durante más de 50 años años. La cara amable que acogió y despidió a míticos futbolistas como David Beckham, Cristiano Ronaldo o Rio Ferdinand, entre otros. A sus 85 años, el conjunto de Manchester ha hecho pública la triste noticia de su fallecimiento con un emotivo vídeo y una preciosa carta titulados Miss Manchester United.

Para entender el cariño, afecto y respeto que le tenían muchos de los futbolistas, técnicos, staff, entre muchos otros, que han pasado por la vida de Phipps, hay que ver solo los mensajes que han llegado por parte de muchos de ellos. Mensajes que han destacado como el de un Beckham sensiblemente afectado: "Por siempre en nuestros corazones... La primera y última cara que siempre veía era la de Kath sentada en la recepción en Old Trafford esperando para darme mis entradas para el juego", puso en su Instagram con una foto de él sosteniendo la mano de la eterna recepcionista.

El exfutbolista inglés, incluso le dio un sitio en su propio documentas en Netflix: "Ella era el corazón del Manchester United, todos sabían quién era Kath y todos la adoraban...", decía de la mujer que siempre estaba para atenderles y ayudarles en su carrera.

"Me mudé a Manchester a los 15 años y Kath le hizo una promesa a mi mamá y a mi papá: 'Cuidaré de su hijo por ustedes, no se preocupen', y desde ese primer día hasta el último día que pasé con ella eso fue exactamente lo que hizo", afirmaba el ex del Real Madrid. Además, despedía su mensaje de esta manera "Old Trafford nunca será lo mismo sin tu sonrisa cuando cruzamos esas puertas... Te amamos", concluye.

Una despedida que el propio United agradece en su comunicado: "Estamos profundamente entristecidos de anunciar el fallecimiento de nuestra querida colega Kath Phipps a la edad de 85 años", empieza diciendo. "Una figura omnipresente en el Manchester United desde finales de la década de 1960, Kath trabajó para el club durante más de 55 años en una variedad de roles, pero su contribución fue más allá de cualquier título de trabajo en particular". concluía los 'Red Devils'