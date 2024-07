El emotivo homenaje de Manolo Lama a Rafa Nadal: "Cuando le estaban echando paladas de tierra..."

Rafael Nadal firmó su despedida de París. Su adiós olímpico en el cuadro individual y, posiblemente, su final competitivo, superado por el tipo con el que ha mantenido la mayor rivalidad que se recuerda en el mundo de la raqueta, el serbio Novak Djokovic, que aprovechó su mejor situación física y su adecuado rodaje aún en las pistas para sellar, sin paliativos, sin concesión, en el territorio natural del español, una ansiada victoria, por 6-1 y 6-4 que le asienta en París 2024.

Nadal no se esconde y confiesa que "ha podido ser" su último partido contra Djokovic en la Chatrier El tenista balear cayó eliminado en el torneo individual de los Juegos ante Djokovic, y al término del mismo atendió a nuestro compañero José Luis Corrochano. 29 jul 2024 - 16:20

Palabras de Nadal en COPE

El tenista balear atendió al micrófono de COPE con nuestro compañero José Luis Corrochano al término del partido y no ocultó que fue muy "duro" el partido.

"Ha habido durante una hora larga en la que el partido era muy díficil de digerir porque era muy superior a mí, no era capaz de generar la calidad la bola que necesito y él estaba jugando muy cómodo y cuando juega así con esta comodidad estás muerto y además estaba inspirado", analizaba Nadal antes de felicitar a Djokovic por su victoria.

Un Nadal que estuvo cerca de llevarse el segundo set: "Él se ha puesto nervioso para terminar el partido y he dado un poco de cambio de nivel, pero no he podido rematar la remontada con el 4-4. Hay que aceptar la situación, no queda otra".

Rafa Nadal no se escondió al apuntar que este "ha podido ser" el último duelo entre Nadal y Djokovic y ahora tiene por delante el torneo de dobles con Alcaraz, donde este martes se medirán a la pareja neerlandesa: "Vamos a por los holandeses que tenemos un gran trabajo que hacer. Vamos día día, como siempre hemos hecho".

Nadal-Alcaraz

El retorno a la competición de la pareja española formada por Rafael Nadal y Carlos Alcaraz será el martes, en el tercer turno en la pista Suzanne Lenglen, la segunda en relevancia del complejo de Roland Garros.

Nadal y Alcaraz se enfrentarán a los neerlandeses Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof en los octavos de final del torneo olímpico de dobles.

La sesión en esa pista comenzará a las 12.00 con el choque entre el británico Jack Draper y el estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito. A continuación, se disputará el choque de mujeres entre la eslovaca Anna Karolina y la italiana Jasmine Paolini, cuarta cabeza de serie y finalista este 2024 en Wimbledon y Roland Garros. Después será el turno del dueto español, que aspira a alcanzar los cuartos de final. El tenista murciano sufrió, y con susto médico incluido, para vencer (6-1, 7-6(3)) al neerlandés Tallon Griekspoor.

Carlos Alcaraz celebra un punto ante el holandés Tallon GriekspoorEFE

Manolo Lama, en el comentario deportivo realizado esta mañana en Herrera en COPE, realizó un emotivo homenaje a Rafa Nadal: "Todos somos de los deportistas que ganan medallas, que ganan campeonatos o que ganan títulos, pero curiosamente todos somos de Rafa Nadal aunque pierda. Ayer perdió frente a Djokovic, pero a los que amamos el deporte y queremos a Nadal, ayer Nadal triunfó. Perder con Djokovic era normal. Perder 6-1 nos pareció una barbaridad, pero cuanto estaba muerto, cuando le estaban echando paladas de tierra perdiendo en el segundo set por 4-0, Rafa dijo yo soy el número 1 y nos volvió a dar una lección, una lección de que en la vida hay que pelear hasta el último instante, a veces las derrotas, como las de ayer de Nadal, saben a victorias."

