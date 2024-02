La emotiva carta de despedida de la hija de Damián Suárez que saca a la luz un problema del fútbol

El Getafe oficializaba este lunes la salida de Damián Suárez rumbo al Botafogo brasileño. El futbolista uruguayo, el que más llevaba en la plantilla, decía adiós al equipo tras ocho años y medio en el sur de Madrid y hacía las maletas para emprender una nueva aventura.

Junto a él tendrán que mudarse su mujer y sus dos hijas pequeñas: Cayetana y Martina. Los cuatro cambiarán Madrid por Río de Janeiro para comenzar una nueva vida. El zorro vivió una emotiva despedida en sala de prensa y junto a sus compañeros en el Coliseum. La afición del Getafe se rindió a uno de sus jugadores más queridos que dejará un gran vacío en el lateral derecho.

Dale al ?? y disfrútalo ??#GraciasDamiánpic.twitter.com/zfNgRDKagE — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 5, 2024

Para hacerlo aún más sentimental, el propio Damián Suárez publicó en sus redes sociales la emotiva carta de una de sus hijas en la que esta le da todo su ánimo para emprender un nuevo reto y lamenta también el tener que mudarse de país, aunque lo entiende dada la profesión de su padre.





Texto de la carta

"Te hago esta carta para que te des cuenta que eres el mejor padre del mundo, y no lo dudes porque lo eres y siempre lo serás. Sé que tú no te querías ir de tu equipo (Getafe) porque ahí tienes a tus amigos con los que has vivido experiencias, bromas y muchas más cosas, pero el destino ha hecho que nos tengamos que mudar y es muy duro después de muchos años. Yo tampoco quería separarme de mis compañeros, pero si se trabaja en cosas en las que hay que cambiarse de países/ciudades eso es lo que toca.

Que sepas que eres el mejor padre, así que, por favor, no cambies, que tus amigos y familiares te ven genial así como eres con tu súper carácter. Has hecho una familia espectacular y has hecho todo por tus hijas Cayetana y Martina. Te queremos mucho".