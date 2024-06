El Real Oviedo, que dejó por el camino al Eibar, y el Espanyol, que se deshizo del Sporting de Gijón, se miden este domingo en el Carlos Tartiere en el primer asalto para regresar a LaLiga, una categoría que los periquitos perdieron hace un año y el equipo carbayón en 2001.

El Oviedo fue sexto al término de la fase regular del campeonato y el Espanyol, cuarto, por lo que los catalanes tienen la ventaja de jugar la vuelta de la final en casa, algo que vistas las estadísticas tampoco es tan determinante.

El Carlos Tartiere luce un aspecto excepcional, con un lleno espectacular: Oviedo está volcada con un equipo que lucha por regresar a Primera División 23 años después y se espera un impresionante recibimiento al autobús azul.

Los seguidores del Oviedo reciben al autobús de su equipo antes del partido ante el EspanyolEFE

Previa del encuentro

Los compases previos al encuentro estuvieron marcados por una ceremonia emocionante puesta en marcha por el Oviedo. Primeramente, una banda de gaiteros interpretaron el 'Asturias patria querida' sobre el césped del Carlos Tartiere.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Posteriormente, el cantante Ramón Melendi Espina, 'Melendi' interpretó, muy emocionado, su 'Volveremos', el himno que compuso para su Real Oviedo. La letra de esta canción es la siguiente:

"Me he cortado

y mi sangre sale azul

desde el día en que mi padre

me llevó al Carlos Tartiere.

Volveremos a Primera División

porque nos lo merecemos

el equipo y su afición

Melendi interpreta 'Volveremos' antes del Oviedo-EspanyolEFE

Volveremos, volveremos,

volveré a corear tu nombre

¡Hala Oviedo!, Real Oviedo,

tu gente nunca se esconde.

No podemos vivir así

viendo a nuestro equipo sufrir.

Te llevamos en el corazón

y lo duro es verte así.

¡Hala Oviedo!, con pasión.

¡Hala Oviedo!, con cojones.

Nosotros ponemos el corazón.

He soñado que volvían a nacer

corazones carbayones

con el orgullo de ser

del color, del color de mi niñez

del color de nuestra vida

azul que nos vio crecer"

La emoción en Tiempo de Juego

Estos instantes previos al encuentro de ida de la final del Playoff de Ascenso a Primera División se vivió con emoción durante la retransmisión del mismo en Tiempo de Juego.

"El fútbol es de la gente, podríamos cerrar las conexiones con Oviedo, ya todo lo que pase será peor a partir de ahora. Toda la emoción de 23 años de espera de volver entre los mejores de Primera División ha salido por las gargantes de las miles de personas que pueblan las gradas", señaló Paco González al acabar estos actos previos.

Marcos López recuerda cómo salvó al Oviedo

"Ahí estamos todos. La historia de este club, una pequeña parte es nuestra", apuntó nuestro compañero Marcos López al recordar cómo se produjo esa salvación del conjunto asturiano.

Marcos López también habló del Grupo Pachuca, equipo mexicano que está detrás del Oviedo: "Es 100% fútbol, mucha experiencia, dominan los procesos. Arturo fue importantísimo, sin él esto no se hubiese dado. El que creyó que aquí se podía hacer algo. El que sostuvo fue él".

Audio

"La magia del Tartiere, estuve llorando con el himno y con Melendi, somos muchos que veníamos aquí con nuestros padres y abuelos, y ahora vamos con nuestros hijos. Falta tanta gente...no sé cuándo volveremos, pero esa es la fuerza de este estadio ahora mismo", añadió un emocionado Marcos López en relación a ese comienzo del encuentro con la ceremonia previa.

Este primer asalto cayó de lado local por 1-0 gracias al gol de Alemao, e incluso el conjunto asturiano pudo marcar el segundo, pero fue anulado por fuera de juego.

El 2-0 del Oviedo, anulado por fuera de juego#LALIGAHYPERMOTIONpic.twitter.com/mxeMY3qTJx — DAZN España (@DAZN_ES) June 16, 2024

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).