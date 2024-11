La emoción de Juanma Castaño tras la derrota de Rafa Nadal en la Copa Davis: "Estoy fastidiado de verdad"

Aunque podía entrar dentro de lo previsto, pero ni el mundo del tenis ni los aficionados al deporte estaban preparados para que el primer partido de la eliminatoria entre España y Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis pudiese ser el último partido de la carrera de Rafa Nadal.

Tras su derrota ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp, el Martín Carpena se sobrecogió. Rafa Nadal no cogió el micrófono a pie de pista, y algunos espectadores decidieron marcharse. El ambiente se entristeció.

EFE Rafa Nadal

El micrófono de Tiempo de Juego a pie de pista en el pabellón malagueño recogía ese ambiente denso y pesado como consecuencia del 'duelo'. La grada se contagió de tristeza, incluso de llanto y , por supuesto, el desánimo entre los aficionados españoles que habían pagado un buen dinero por una entrada, que habían pagado por ver el final de la carrera del ex número uno del mundo y se han encontrado con que seguramente haya firmado un último baile con sabor amargo.

LA DESPEDIDA DE ÁNGEL GARCÍA EN TIEMPO DE JUEGO

El narrador del partido en Tiempo de Juego, Ángel García, le dedicó unas emotivas palabras cuando el partido se acabó: "Llora la pelota, sonríe la eternidad. Y yo ya te echo de menos, Rafa. Vate, vete, pero nos quedamos tus hazañas, esas que nadie se creerá".

"Gracias, Rafa. Hasta siempre, Rafael. Te has pasado el tenis, te has pasado el deporte, pásate la vida y sé tan feliz como nos has hecho a todos. Te queremos, te querremos", contó el periodista de la Cadena COPE antes de pedir a todo el equipo consumar el grito de guerra: "Que lo grite España entera, ¡Don Rafael Nadal Parera!"

LAS LÁGRIMAS DE JUANMA CASTAÑO

Otro que no pudo evitar la emoción fue Juanma Castaño. El equipo de El Partidazo de COPE se encuentra desde primera hora del lunes en Málaga para cubrir la participación de España en la Final a Ocho de la Copa Davis, en la que todos los focos se centraban, como correspondía, en Rafa Nadal, en la última semana de su carrera como tenista profesional.

Castaño, que quiso participar de la narración del primer duelo entre España y Países Bajos, tampoco pudo reprimir las lágrimas tras consumarse la derrota del manacorí.

Con tono triste, Castaño solo pudo comenzar con un "gracias", antes de tragar saliva y reconocer que "estoy fastidiado de verdad".

"Estoy fastidiado porque yo, aunque he sido un poco pesimista en el tramo final del partido, en lo más hondo de mí había algo de esperanza. Porque le he visto hacer cosas así a Rafa y hoy ha habido un momento, cuando ha hecho el break, que pensé que podía ser posible, pero es que… Ya está", comentó.

EFE Rafa Nadal se despide del Martín Carpena tras su derrota frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp durante el primer partido de los cuartos de final entre los equipos de España y Países Bajos de la Copa Davis

Castaño puso la vista en los últimos dos años de la carrera de Rafa Nadal, en los que las lesiones y la resistencia a decir 'hasta siempre' le han llevado a un calvario y una agonía de la que ha participado, con todo el sentimiento posible, toda la afición española: "Bastante nos ha dado. Yo creo que estos dos últimos años han sido de regalo. Lo que hemos visto en los dos últimos años de Rafa, que hemos sufrido mucho, más de lo que hemos disfrutado, han sido dos años regalados para nosotros. Y hoy ha sido un día duro en Málaga", concluyó.