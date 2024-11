Así narró Ángel García el posible último punto de la carrera de Rafa Nadal

Rafa Nadal ha perdido ante Botic van de Zandschulp (6-4, 6-4) en el primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis ante Países Bajos (1-0), una derrota que obliga a los de David Ferrer a reaccionar para tratar de avanzar a semifinales y evitar la retirada definitiva del balear.

Este puede ser el último partido profesional del español, después de haber ganado un total de 22 Grand Slams, 14 de ellos en Roland Garros. Pero ahí no termina todo lo que ha logrado. En total ha conseguido 92 títulos. En categoría individual el balear suma un oro en los Juegos Olímpicos, 36 Masters 1.000, 23 ATP Tour 500 y 10 ATP Tour 250.

A esto también hay que sumar sus logros en dobles, donde Nadal también también se colgó un oro en los Juegos Olímpicos, 3 ATP Master 1.000, 1 ATP Tour 500 y 6 ATP Tou 250. A nivel colectivo también ha conseguido alzar en cinco ocasiones la Copa David.

una despedida a la altura

“Señoras y señores, sintonía, 'Tiempo de juego', sintonía del 'Partidazo de COPE', micro azul de la cadena COPE, puede ser el último punto de la carrera de don Rafael Nadal Parera”, empezó diciendo Ángel García, narrador del partido.

“No estamos preparados para que nos dejes solos, pero jamás olvidaremos lo que has hecho. Vete cuando quieras que tu leyenda no se irá jamás. Tu nombre y tus dos apellidos quedarán para siempre enredados en la memoria de nuestro país”, continuó diciendo con la voz entrecortada.

El partido se terminó con un falló de Rafa Nadal al quedarse la bola en la red. “Ya está, se acabó. Llora la pelota, sonríe la eternidad, y yo ya te echo de menos”, relató García.

“Gracias, Rafa. Hasta siempre, Rafael. Te has pasado el tenis, te has pasado el deporte, pásate la vida y sé tan feliz como nos has hecho a todos. Te queremos, te querremos”, dijo hasta hacer a todos gritar el nombre del mejor tenista español de la historia.

EFE Rafa Nadal

“Y ahora sí, por última vez en la España, os lo pido a todos, desde el fondo del corazón, con el alma, gritando todos, por favor, que se lo merece, que se lo debemos. Por favor, una vez más, que lo grite España entera. ¡Don Rafael Nadal Padera!”, terminó.