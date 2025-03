Emilio Pérez de Rozas ve clara la solución para evitar un calendario saturado en el fútbol: "¿Y cómo pagan los 'casoplones'?"

Este miércoles se han sucedido dos cuestiones que, juntas, han vuelto a poner en el disparadero de la opinión deportiva uno de los principales problemas que afectan al fútbol de élite en nuestros días: la saturación del calendario, que tantas quejas ha arrastrado en los últimos meses y para la que no terminan de darse soluciones efectivas.

CORDONPRESS Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un congreso del organismo

Y no será porque no hay alternativas o medidas que pueden tomar los principales afectados, pero dados los movimientos de la UEFA y de la FIFA ampliando competiciones y la ambición sin fin de algunos de los clubes más potentes del mundo, hacen que el resultado sea otro distinto al ideal: exceso de jugadores lesionados, equipos que no llegan a todo, espectadores que ya no saben ni la competición que están viendo en televisión, etcétera.

Por un lado, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha vuelto a poner el tema encima de la mesa. Flick no ha ocultado su enfado por cómo está la situación: "Cuando jugamos fuera, siempre es a las nueve y llegamos tarde, por la noche, y eso no es óptimo. No estoy contento con esta situación. Y además, cuando ves a como lo hacen otras ligas, con sus equipos, con sus clubes, cuando juegan en la 'Champions', es totalmente diferente la situación", comentó en torno a la situación concreta que afronta el Barça esta semana, en la que va a tener menos de 72 horas entre el partido aplazao frente a Osasuna de este jueves, y el del fin de semana ante el Girona.

EFE Hansi Flick habló en rueda de prensa

Y como el Barcelona también ha terminado afectado por la saturación, Flick dirige una petición a las más altas instancias: "Quizá es necesario que la UEFA o la FIFA, después de una pausa con los equipos nacionales, digan que es necesario que los jugadores puedan descansar dos o tres días. Es lo único que puedo decir, y lo único que podríamos cambiar, hacer que reflexionen. Pero al final las cosas son así, jugamos, tenemos que jugar, la Liga lo ha aceptado, dice que tenemos que jugar y nosotros, amén, lo hacemos", comentó ante los medios de comunicación.

Además, por otra parte, la FIFA ha anunciado a bombo y platillo los suculentos premios que van a recibir los equipos participantes, el próximo verano, en el primer Mundial de Clubes: el ganador se embolsará hasta 115 millones de euros, una cantidad que supera el presupuesto anual de más de la mitad de los clubes de LaLiga Española.

Solo por participar, el pellizco ya es de hasta 35 millones de euros, más otros 80 que se pueden ir consiguiendo por ir superando rondas. La FIFA, en total, repartirá 1.000 millones de euros entre los 32 participantes.

PÉREZ DE ROZAS HABLA CLARO SOBRE LA SATURACIÓN

A pregunta de Manolo Lama, Emilio Pérez de Rozas trató de explicar la situación poniéndola en contexto con una noticia de base: Florentino Pérez ha pagado a los jugadores del Real Madrid 250.000 euros de prima por eliminar al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, tal como informó Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE.

"Entonces ¿de qué estamos hablando?", se preguntó Pérez de Rozas: "¿De que le sobra el dinero a Florentino y a todo el mundo? Y los jugadores, venga a 'casoplones', coches y todo lo que tú quieras. Y las fichas que tienen, ¿cómo las van a pagar? Las van a pagar con más competiciones, con más derechos de televisión y con más millones".

Ante esa situación, solo cabe, para el periodista, una única solución: "Es lo que pensamos todos: si se juntaran, lo pararían esto. Y no solo no lo paran, sino que esto aumenta y aumenta. Y si aumenta, aumenta el dinero. Y el dinero es tremendo, no solo para el fútbol, para todo". Problemas, del 'vil metal'.