El duro inicio del hijo de LeBron James en la NBA

Con 19 años, Bronny James, el hijo de LeBron James, fue elegido en el puesto número 55 del draft y firmó un contrato con los angelinos por 7,9 millones de dólares y cuatro años (los tres primeros años son garantizados y el cuarto es una opción de equipo para los Lakers). También en esos días, LeBron, de 39 años, renovó por dos temporadas y 104 millones con los Lakers con dos incentivos para el jugador: una opción para el segundo curso y una cláusula para vetar cualquier traspaso. Con todo ello, LeBron y Bronny harán historia como el primer dúo padre-hijo en jugar al mismo tiempo en la NBA.

Bronny debutó el 6 de julio con Los Angeles Lakers durante la liga de verano de la NBAen la derrota contra los Sacramento Kings por 108-94. Bronny consiguió 4 puntos (2 de 9 en tiros de campo, incluyendo 0 de 3 en triples, y 0 de 2 en tiros libres), 2 rebotes, 2 asistencias y un robo en 22 minutos como titular. En su segundo partido ante Houston Rockets, los Lakers volvieron a perder por 80-99 y su actuación no fue mucho mejor. Bronny, terminó con 8 puntos, 5 rebotes y 2 robos de balón en 27 minutos siendo su porcentaje de acierto 3 de 14 en tiros de campo con 0 de 8 en triples. Además, acabó con un -9 en el más/menos de su equipo.

Bronny James in his official 2024 NBA Summer League debut:



?? 8 PTS, 5 REB, 2 STL, 3/14 FGM, 0/8 3PM, 27 MIN, LOSS



Bronny is averaging 5.0 PPG on 23 FG% (6/26) & 0 3P% (0/12) over three games.



Thoughts? ?? pic.twitter.com/Qo6R4WhbGC