El durísimo mensaje de un ciclista tras la muerte de su compañera Muriel Furrer: "Fue abandonada una hora hasta morir sola"

Los Mundiales de ciclismo de Zúrich, que finalizaron el pasado domingo, han quedado para la historia por la impresionante victoria de Tadej Pogacar en la prueba masculina y por el triste fallecimiento de la joven ciclista suiza Muriel Furrer, de solo 18 años, tras una caída en la prueba junior.

Este fin de semana el italiano Andrea Raccagni Noviero, otro participante de los campeonatos y que milita en el filial del Soudal Quick Step, escribió una durísima reflexión en su cuenta de Instagram sobre una muerte que ha conmocionado al mundo del ciclismo y que sigue investigándose.

"Tenía pensado publicar algo bonito, mostrar fotos de mi participación en el Mundial, pero no podía ignorar lo que había pasado. Ha pasado una semana y, salvo algunos artículos, casi nadie sigue hablando de esto. Lo único que sabemos con certeza ahora es que una ciclista, como yo, fue abandonada durante más de una hora bajo la lluvia y el frío, hasta morir sola. Y todo esto en la carrera más importante del año. Hemos llegado a un punto en el que ya ni siquiera intentamos cambiar las cosas. Todos saben lo que pasó en Zúrich. No puedo hablar específicamente del accidente, pero puedo contar lo que viví

No tenía sentido que estuviéramos ahí. Todos lo sabíamos. Pero, aunque algunos intentaron advertir a los medios, eso no fue suficiente. Esto no es solo una cuestión de ciclismo, es una cuestión de seguridad en un deporte donde el riesgo es constante".

EFE Muriel Furrer falleció el viernes después de una caída en el Mundial de ciclismo

Furrer sufrió un grave traumatismo craneoencefálico y fue encontrada inconsciente fuera de la carretera, según algunos medios suizos una hora y media después de la caída. Fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Zúrich donde murió al día siguiente. Se investiga por qué se tardó tanto en encontrarla y cómo pudo pasar algo así en una prueba como un Mundial de ciclismo.