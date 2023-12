La contundente reflexión de Pepe Prieto sobre la situación del Sevilla: "Salvar la categoría"

El Sevilla este sábado sumó otra dura derrota y en esta ocasión en su estadio del Ramón Sánchez-Pizjuán y por 0-3 ante el Getafe. Partido que ha precipitado la destitución del técnico uruguayo Diego Alonso.

?? Comunicado oficial: Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 16, 2023

En Tiempo de Juego, comentaron el encuentro los exjugadores del club hispalense Pepe Prieto y Javi Casquero que dejaron sendas reflexiones que no dejarán indiferentes a nadie, sobre todo la de Prieto. Escúchalas en el siguiente audio.

Pepe Prieto

El excentral del Sevilla destacó que en la actualidad en el equipo hispalense "no hay serenidad" y además, unido a la 'guerra civil' que hay en las altas instancias a costa de la presidencia "genera nervios en todo el mundo y que se tomen malas decisiones".

Incidiendo en esa idea de las malas decisiones, Pepe Prieto apunta que han sido "muchas durante la temporada, y esa toma de decisiones han convertido al equipo en una estructura muy vulnerable".

Aunque Diego Alonso ya no estará al frente de la nave sevillana, Prieto señaló que "no está entendiendo la competición" y también apuntó a los jugadores "que no están rindiendo".

Pepe Prieto, junto a Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz y Víctor Fernández, antes de un Sevilla-Real Madrid

Y además, el exjugador sevillista, pidió cambiar las expectativas del equipo y ahora se quiere centrar en "salvar la categoría", para que "el club no pase por un desastre" quiere dejar a un lado los pensamientos de Europa, y más aún de la eliminación esta semana de Champions y de Europa League.

"La realidad es lo puntos que tienes, y ahora estás entre los tres o cuatro de abajo", sentenció Pepe Prieto, no en vano, ahora mismo el Sevilla tiene la misma puntuación (13) que el Cádiz, en descenso, y el Celta, tras el triunfo del conjunto vigués 1-0 ante el Granada en la mañana de este sábado.

25 partidos del Sevilla en esta temporada:

4 victorias

10 empates

11 derrotas



Temporadas con menos victorias del Sevilla en sus 25 primeros partidos:

4 en 1967-68 (camino de Segunda)

4 en 1999-2000 (camino de Segunda)

4 en 2023-24 — Pedro Martin (@pedritonumeros) December 16, 2023

Como recoge Pedro Martín en sus datos, el Sevilla en esta temporada solo ha conseguido 4 victorias, en los 25 choques que ha disputado. Además, 10 empates y 11 derrotas.

Javi Casquero

Por otro lado, Casquero se alegró por la victoria de su Getafe - jugó allí de 2006 al 2012, pero también se mostró disgustado por la situación del Sevilla.



Javi Casquero, con la camiseta del SevillaCordon Press





"Estoy preocupado y triste por la situación del equipo", analizaba Casquero que además pedía que pasara algo - antes de que se conociera la destitución de Diego Alonso- porque "lo peor es la indiferencia" y aseguró que él quiere que el Sevilla "vaya para arriba".

Enfado del Sánchez Pizjuán

Tanto antes del comienzo del encuentro, como después del mismo, los aficionados del Sevilla dejaron claro su enfado con el club y en numerosas ocasiones se escucharon gritos contra la directiva, hasta incluso llegaron a abandonar su asiento muchos minutos antes de que acabara el choque. Los primeros movimientos se pudieron apreciar después del 0-2 de Jaime Mata en la primera mitad.

Aficionados del Sevilla en el partido ante el GetafeCordon Press

Como informó nuestro compañero Víctor Fernández, ese malestar también se trasladó a las inmediaciones del estadio.

Así acabó el choque entre el Sevilla y el Getafe

En el siguiente audio podrás escuchar la segunda parte del Sevilla-Getafe donde podrás escuchar las reflexiones íntegras de Pepe Prieto y de Javi Casquero durante todo el partido.

