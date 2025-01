La dura crítica de Minguella con la situación del Barcelona tras el 'caso Dani Olmo': "El Milán"

El Barcelona llegó al partido ante el Barbastro poco después de saber que la RFEF volvía a negarle la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor por presentar tarde toda la documentación que ha hecho que el club pueda volver a la regla 1:1. Y dejando atrás esta polémica que seguirá teniendo capítulos, porque los azulgranas presentarán un recurso al CSD, Flick salía en el partido de Copa con las novedades de Szczesny y Araujo. El portero polaco debutaba como culé, mientras que el central uruguayo volvía a jugar tras la lesión sufrida en el mes de julio.

El Barcelona empezó con un dominio claro pero no fue hasta el minuto 20 cuando llegó la ocasión más clara, con un cabezazo de Araujo en la salida de un córner que obligó a un paradón de Arnau para evitar el tanto. Pero no pudo hacer nada en la jugada siguiente, cuando el uruguayo volvía a cabecear dentro del área para que Eric García rematara, también de cabeza, y adelantara a su equipo. Poco después llegaba el segundo con un saque de falta desde la derecha de Pablo Torres que remataba de cabeza al segundo palo Lewandowski.

El polaco sentenció el partido con el 0-3 y su doblete, al recibir dentro del área un pase de Pablo Torre y marcar ante Arnau nada más volver del descanso. El 0-4 lo marcó Pablo Torre al aprovechar un grave error del portero Arnau, que le regaló un pase dentro del área al azulgrana para marcar a puerta vacía.

EFE BARBASTRO (HUESCA), 04/01/2025.-El centrocampista del Barcelona Ereic García (2d), celebra su gol contra el Barbastro, durante el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey, este sábado en el Campo Municipal de Deportes de Barbastro.-EFE/ Javier Cebollada

Durante el partido, viendo la superioridad del Barcelona ante el equipo de 2ª RFEF, en Tiempo de Juego se habló de la surrealista situación que viven Dani Olmo y Pau Víctor. El club lleva años en una continua crisis económica que le ha hecho tener muchos problemas, tanto en lo relacionado a las arcas como en el terreno de juego. El año pasado ya se sufrió para poder inscribir a jugadores y este año se volvía a repetir con la llegada del jugador del Leipzig que acababa de ser campeón de la Eurocopa con la selección española.

Después de perderse las dos primeras jornadas, Dani Olmo pudo debutar gracias a que el club usó la baja de larga duración de Christensen para inscribir al internacional español. Pero se sabía que antes del 1 de enero, el Barcelona tenía que llegar a la regla del 1:1 para no perder las fichas de Olmo y de Pau Víctor. Y pese a que se estuvo negociando tanto con Nike, con el que se acabó firmando un gran contrato en diciembre, como con la venta de los palcos VIP privados del nuevo Camp Nou. Esta última negociación es la que Laporta afirma que se cerró antes del 1 de enero de 2025 pero, debido a las fiestas, los papeles no llegaron a tiempo.

Cordon Press Dani Olmo se lamenta durante un partido del Barcelona.

minguella y la mala situación del barcelona

Uno de los más críticos con la gestión de Joan Laporta es Josep María Minguella. El comentarista de Tiempo de Juego habló de toda la polémica con Dani Olmo y Pau Víctor: "El Barça lleva tiempo en caída libre, hace 6 o 7 años. El Barça está siguiendo la vía del Milán. Es el hecho de no conducir un grupo, es el hecho de no mandar, es el hecho de gastar el dinero, es el hecho de tirarlo. Y no es Laporta el que empezó. Empezaron algunos anteriores. El fichaje de Coutinho, de Dembélé, y todo eso, esto no lo ha hecho Laporta".