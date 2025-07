Las dudas de Poli Rincón con el once del Real Madrid de Xabi Alonso ante el PSG: "Me ha generado mucha preocupación"

El Real Madrid se enfrenta a partir de las 21:00 horas al PSG en la segunda semifinal del Mundial de Clubes. En la final del domingo ya espera el Chelsea, que este martes derrotó al Fluminense con dos golazos de Joao Pedro.

En la previa del partido estaba la duda de quién jugaría en el ataque madridista. Kylian Mbappé, después de ser suplente en los cuarto partidos disputados del torneo, está totalmente recuperado y es titular por primera vez con Xabi Alonso. La duda estaba en si el tolosarra seguiría contando con Gonzalo, la estrella del equipo durante el Mundial con cuatro goles y una asistencia; o si le dejaría en el banquillo para seguir metiendo a Vinicius junto al francés.

DPA vía Europa Press Gonzalo García del Real Madrid celebra un gol durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en el Metlife Stadium.

Finalmente, Xabi Alonso ha decidido contar con los tres futbolistas de ataque, algo que no ve claro Poli Rincón, el comentarista de Tiempo de Juego. El otro cambio es en defensa, donde Valverde ocupará el lateral derecho en lugar de Alexander-Arnold, baja de última hora por una problema muscular en su pierna derecha.

"Estoy totalmente descolocado. El otro día me parecía muy coherente lo que hacía Xabi Alonso, pero me ha descolocado los tres de arriba, cómo los va a poner; me sobra Vinicius porque creo que le va a quitar equilibro al equipo... no Vinicius, el sistema. Hoy te van a atacar tres delanteros especialistas. Me ha generado mucha preocupación la alineación"