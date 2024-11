Las dudas de Paco González con el gol anulado a Lewandowski: "Debe medir medio metro"

El Barcelona sufrió en San Sebastián su segunda derrota en Liga tras caer ante la Real Sociedad 1-0 con un gol de Becker que deja a los azulgranas con seis puntos sobre el Real Madrid, con un partido menos. Los blancos tienen el partido aplazado ante el Valencia por los desastres de la DANA y, si sacara esos tres puntos, estaría a solo tres puntos de los hombres de Flick.

El líder hizo este domingo el peor partido hasta ahora y, después de diez años, se quedó sin realizar ni un tiro a puerta. Flick no pudo contar con Lamine Yamal, que el miércoles sufrió un golpe en su tobillo y se cayó de la convocatoria a última hora. Ahora, el joven delantero es duda para jugar los dos partidos de la selección española contra Dinamarca y Suiza. El equipo notó la baja de uno de sus mejores jugadores, y Raphinha y Lewandowski no pudieron seguir con su gran racha goleadora y realizaron su peor partido de la temporada.

Gol anulado a Lewandowski

El partido comenzó con una gran polémica, después de que Lewandowski aprovechara un balón suelto dentro del área para marcar el 0-1 y, posteriormente, el VAR se lo anulara por fuera de juego. La polémica llegó al ver la imagen en 3D del fuera de juego, donde se podía ver que la bota del delantero polaco estaba por delante por unos centímetros. En el descanso, se pudo ver a Hansi Flick hablando con el árbitro Cuadra Fernández. En las imágenes de Movistar se puede ver al árbitro principal, diciéndole al técnico alemán: "Pero dices que no es fuera de juego, ¿qué puedo hacer? Para ti no es nada porque es contra tu equipo. Si en el VAR dicen que es fuera de juego, ¿por qué nos lo íbamos a inventar?" E insistió: "Escúchame, ¿por qué nos vamos a inventar un fuera de juego?".

El partido continuó y poco después fue la Real Sociedad la que consiguió adelantarse en el marcador, con el que fue el único gol del partido. Sucic cabeceaba hacia adelanta una pelota que le llegaba a Becker, aprovechando la defensa adelantada del Barcelona, y el delantero no fallaba en su mano a mano ante Iñaki Peña. Era el primer gol en Liga de Becker, aprovechando su rapidez y esa defensa azulgrana que está haciendo una temporada prácticamente perfecta y provocando más de 100 fueras de juego en lo que va de temporada.

EFE SAN SEBASTIÁN, 10/11/2024.- Los jugadores de la Real celebran tras marcar ante el Barcelona, durante el partido de LaLiga que Real Sociedad y FC Barcelona disputan este domingo en el Reale Arena, en San Sebastián. EFE/Juan Herrero

Después del gol, la Real Sociedad pudo incluso aumentar su ventaja antes del descanso pero Oyarzabal falló un ocasión clarísima ante Iñaki Peña. Y en la segunda parte, Imanol Alguacil dio entrada a cuatro jugadores para refrescar a su equipo, que logró defender el resultado ante un Barcelona que no creo casi ningún peligro y que no pudo ni tirar a puerta.

las dudas de paco gonzález con el fuera de juego

El post partido estuvo marcado por ese gol anulado a Lewandowski por fuera de juego y la polémica surgida tras la imagen mostrada por el VAR. Flick e Iñaki Peña dieron la cara al opinar sobre esa imagen y Paco González, director de Tiempo de Juego, reconoció que tenía muchas dudas sobre la fiablidad de la imagen:

“Yo casi siempre digo, 'bueno vamos a esperar la repetición'. A mí es que ya en directo me parecía que estaba el pie de Aguerd más atrasado que el de Lewandowski. Y luego con el dibujo, no es la primera vez que me pasa con los moñigotes, me queda todavía más dudas. Si es el pie de Lewandowski debe medir medio metro. Incluso, si es el de Aguerd debe estar articulado hacia la mitad del pie porque es que no corresponde con el dibujo. Esto se puede creer o se puede dudar”