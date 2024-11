El dolor de Poli Rincón tras la derrota del Real Madrid ante el Liverpool: "El problema es que no lo veo"

La derrota del Real Madrid frente al Liverpool en la quinta jornada de la Liga de Campeones disparó todo tipo de análisis y comentarios en Tiempo de Juego, sobre todo por cómo fue el partido.

Que el Real Madrid perdiera en Liverpool no era imprevisible, pero es verdad que el conjunto blanco pudo haber empatado de no ser por el error de Mbappé desde los once metros. Antes, Courtois había salvado varias claras a favor del equipo británico, y hay que sumar el penalti fallado por Mohammed Salah.

Cordon Press Courtois durante el calentamiento del Real Madrid en Anfield.

El conjunto blanco, pese a jugar con cierto orden, estuvo desaparecido en ataque. El peso de la pólvora del equipo de Carlo Ancelotti pasaba por un gris Kylian Mbappé, que estuvo muy atascado, sin solvencia, sin capacidad de resolver y registró alguna pérdida.

LAS CLAVES DE POLI RINCÓN EN LA TERCERA DERROTA EN CHAMPIONS

Uno de los más dolidos del equipo de Tiempo de Juego fue el comentarista y exfutbolista del Real Madrid, Poli Rincón. Sus críticas no fueron solo dirigidas a Mbappé, sobre quien se centraron los principales análisis, sino habló de las muchas carencias que tuvo este miércoles el equipo entrenado por Carlo Ancelotti y que fueron virtudes del Liverpool.

Esas tres cosas "que me gustan en el fútbol y me ha dado envidia de verlas en el equipo contrario", dijo Poli Rincón, son "el juego colectivo, el juego individual y la contundencia. Cuando tú tienes esas tres, dominas todo, dominas todos los tiempos del partido, dominas todos los aspectos, sabes a lo que juegas, sabes lo que haces, tienes confianza, tienes esa contundencia, esa determinación, y al Madrid no se la veo".

EFE Mac Allister celebra el primer gol del Liverpool al Real Madrid en la Liga de Campeones

Por ese motivo, Poli, cuando el partido iba con 0-0, reconoció que, de forma disimulada "iba diciendo que a ver si aguantábamos con el empate a cero y podríamos hacer otra cosa... Pero es que era imposible", se lamentó.

Lo peor es que la temporada ya está relativamente avanzada y eso le hace ser a Rincón no demasiado optimista: "El problema es que no veo que esto vaya a cambiar mucho".

Rincón diferenció al Real Madrid de LaLiga, que viene de ganar a Osasuna y al Leganés, "pero esto es Europa: llevamos tres derrotas en cinco partidos, y eso para mí es impensable. No me acuerdo cuándo fue la última vez".

Así que, aprovechando el formato, al exfutbolista le queda el consuelo de que "lo importante es clasificarse, da igual que quedemos en el puesto 24 y en no sé qué puesto porque luego pueden pasar muchas cosas".

Pero confesó que "lo que estoy viendo, me da mucho dolor. No ha cambiado nada, y a los equipos serios y de verdad a los que te has enfrentado, no le has ganado a ninguno".

EFE Kylian Mbappé, triste tras fallar un penalti en Anfield frente al Liverpool

En cuanto a Mbappé, Poli saca pecho de cuando dijo que Mbappé, en España, sería "un jugador de siete" cuando, "en Francia, era un jugador de 10, en el PSG, donde era ídolo y donde mandaba".

Ahora, en el Real Madrid, Poli le pide más compromiso y más sentimiento a Mbappé con la camiseta del equipo blanco: "Cuando te pones esa camiseta, tienes un problema y hay que aceptar las consecuencias de todo eso. Está en un equipo como es el Madrid y tiene un entorno que no le favorece nada, en cuanto a exigencia, estadio, prensa y de que es el Real Madrid", y le lanza una advertencia más: "Si esto no eres capaz de asimilarlo muy rápidamente, te pueden pitar". Por eso, está convencido de que el Bernabéu, a partir de este día, le va a mirar a Kylian Mbappé "otra vez, diferente y con muchas dudas".