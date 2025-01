Djokovic critica la ceremonia de despedida a Rafa Nadal y afirma sentirse "mal por no haber estado allí"

Novak Djokovic no tuvo reparos en expresar su opinón sobre la ceremonia de despedida que se le brindó a Rafa Nadal tras jugar el último partido oficial de su carrera.

En una entrevista a 'Tennis Majors', Djokovic reconoce sentirse apenado por no haber estado con Rafa aquel día en que España quedó eliminada en la Copa Davis frente a Países Bajos, en los cuartos de final: "No sé los detalles exactos de cómo se concibió la ceremonia, pero sé que el plan era hacerla después de semifinales, si España pasaba. Murray y yo teníamos previsto estar allí, no nos cabían los cuartos de final en la agenda, pero teníamos seguro ir a la semifinal. Lamentablemente, las cosas se dieron de esta manera. ¿Qué vas a hacer? Más allá de eso, realmente no lo sé".

Cordon Press Rafa Nadal se retira

"No sé si Rafa quería que se armase mucho revuelo o no para no molestar a los otros equipos o jugadores, pero sólo sé que me siento mal por no haber estado allí", añadió.

Djokovic critica las formas de hacerse la despedida a uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos: "La ceremonia, si queréis saber mi opinión, no se hizo como se debía. Seguramente Rafa tampoco estaba seguro de si jugaría o no, de si podría jugar más, y luego tal vez ya era demasiado tarde para montarle algo más grande".